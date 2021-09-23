7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne, nerede çekildi? Gerçek hayattan mı?

1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın yeniden kavuşmaya çalışmalarını anlatan 7. Koğuşta Mucize filmi bir kez daha televizyon ekranlarına geliyor. Film, 2019 yılında vizyona girdiğinde 8 haftada 5 milyon 64 binden fazla kişi tarafından izlendi. 7. Koğuşta Mucize filmi, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı da olmuştu. Bu makalede 7. Koğuşta Mucize filminin konusu, oyuncuları, çekildiği yer, senaryosu ve künyesine bakıyoruz...

7. Koğuştaki Mucize filminin künyesi:

Vizyon Tarihi: 11 Ekim 2019

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Tür: Dram

Başroller: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta

Müzik: Hasan Özsüt'ün imzasını taşıyan filmin müzikleri Prag Filarmoni Orkestrası tarafından kaydedildi

Süre: 1 saat 50 dakika

Filmin Özeti: 7. Koğuştaki Mucize filmi kızını her şeyden çok seven, masum ve saf bir babanın adalet arayışını konu alıyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN KONUSU

7. Koğuştaki Mucize filminin konusu özetle şöyle: "1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir."

7. KOĞUŞTA MUCİZE FİLMİ GERÇEK HAYATTAN MI?

Film, Güney Kore yapımı "Miracle in Cell No. 7" adlı yapımdan uyarlandı, senaryosunu Kubilay Tat kaleme aldı.

7. KOĞUŞTA MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizyona girdiği dönem büyük ilgi gören 7. Koğuştaki Mucize’nin çekimleri Muğla’da ve İstanbul Beykoz’da özel olarak hazırlanan platoda gerçekleşti.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosunda; Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon yer alıyor.

7. KOĞUŞTA MUCİZE FİLMİ FRAGMANI