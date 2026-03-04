ABİ dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı: "Kaybetmeye değecek tek savaştır aşk"

8. Bölümde Neler Yaşandı?

Mahinur'un yıllar sonra attığı ilk çığlıkla Hancıoğlu Yalısı'ndaki iftar sofrası dağıldı. Yükselen o ses, yalnızca geceyi değil, geçmişin gömülü sırlarını da paramparça etti. Ardından Doğan ve Çağla arasında büyük bir yüzleşme yaşandı. Doğan, yıllardır içinde taşıdığı gerçeği sonunda açıkladı: Yusuf Usta'yı Tahir vurmuştu ve o gece buna tanıklık eden kişi kendisiydi. Bu itiraf, iki tarafı düşmanlıktan ortak bir acıya taşıdı. Çağla'nın öfkesi Doğan'ın vicdan azabıyla çarpıştı; aralarında güçlü ama bir o kadar da tehlikeli bir bağ kuruldu. Ancak yeni bir şüphe daha vardı; düğün gecesi Mahinur'un evden çıkması, paltosunda silinmiş bir kan lekesi bulunması ve cebinden nikâh şekeri çıkması, o gece gerçekten olay yerinde olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Doğan, Mahinur'u suçlu konumuna düşürmemek için kanın kime ait olduğunu gizlice öğrenmeye karar verdi. Öte yandan Behram, Mahinur'u yalıdan çıkarmak için fırsat kolladı ve Altın'ı kullandı. Mahinur ise Behram'ı gördüğü anda dehşete kapıldı; kaçmaya çalıştı ve plan kontrolden çıktı. Bölümün sonuna doğru Sefa'nın Şimşek'i görmesi yeni bir sır perdesinin aralandığını gösterdi.