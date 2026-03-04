ABİ dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı: "Kaybetmeye değecek tek savaştır aşk"
ATV ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen yeni dizisi A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), izleyiciyi derinden etkileyen replikleri ve güçlü kadrosuyla Salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 9. Bölüm 1. Tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, dizideki duygusal tansiyonun yeni zirvelere ulaşacağı netleşti.
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu (Cerrah Doğan Hancıoğlu) ve Afra Saraçoğlu'nun (Avukat Çağla) paylaştığı dizi, ailesine rest çekip yıllar sonra başarılı bir doktor olarak geri dönen bir adamın; vicdanı, ailesi ve aşkı arasındaki zorlu sınavını konu alıyor.
Dizinin 9. Bölüm 1. Tanıtım fragmanı yayınlandı. Önceki bölümde Doğan'ın Behram'ı adliye önünden kaçırmasıyla tırmanan gerilim, 9. bölümde geçmişteki yarım kalmış hesaplaşmaların tamamen gün yüzüne çıkmasına neden olacak. Şok bir ihanetin açığa çıkması ve dengelerin değişmesiyle, karakterler en zor seçimlerini yapmak zorunda kalacaklar.
8. Bölümde Neler Yaşandı?
Mahinur'un yıllar sonra attığı ilk çığlıkla Hancıoğlu Yalısı'ndaki iftar sofrası dağıldı. Yükselen o ses, yalnızca geceyi değil, geçmişin gömülü sırlarını da paramparça etti. Ardından Doğan ve Çağla arasında büyük bir yüzleşme yaşandı. Doğan, yıllardır içinde taşıdığı gerçeği sonunda açıkladı: Yusuf Usta'yı Tahir vurmuştu ve o gece buna tanıklık eden kişi kendisiydi. Bu itiraf, iki tarafı düşmanlıktan ortak bir acıya taşıdı. Çağla'nın öfkesi Doğan'ın vicdan azabıyla çarpıştı; aralarında güçlü ama bir o kadar da tehlikeli bir bağ kuruldu. Ancak yeni bir şüphe daha vardı; düğün gecesi Mahinur'un evden çıkması, paltosunda silinmiş bir kan lekesi bulunması ve cebinden nikâh şekeri çıkması, o gece gerçekten olay yerinde olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Doğan, Mahinur'u suçlu konumuna düşürmemek için kanın kime ait olduğunu gizlice öğrenmeye karar verdi. Öte yandan Behram, Mahinur'u yalıdan çıkarmak için fırsat kolladı ve Altın'ı kullandı. Mahinur ise Behram'ı gördüğü anda dehşete kapıldı; kaçmaya çalıştı ve plan kontrolden çıktı. Bölümün sonuna doğru Sefa'nın Şimşek'i görmesi yeni bir sır perdesinin aralandığını gösterdi.