Afra Saraçoğlu ile Engin Akyürek’ten sürpriz proje: “İstanbul My Love” (İstanbul Aşkım) dizisi geliyor

İstanbul'un ruhunu sinematografik bir dille anlatan, başrollerini Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı orijinal mini dizi "İstanbul My Love" (İstanbul Aşkım), 19 Haziran'dan itibaren yalnızca Go Türkiye YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak.

İstanbul'un dünya çapında tanıtımı amacıyla çekilen yapım, Orta Doğu ve Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki izleyicilere dijital kampanya stratejisiyle ulaşacak.

Yaklaşık 3'er dakikalık 10 bölümden oluşan "İstanbul My Love", şehrin estetik ruhunu, modern zamanlarda kadere karşı koyma çabasını ve aşkın sezgisel doğasını güçlü bir görsellikle aktarıyor. Tamamı İstanbul'da çekilen mini dizi; Çırağan Sarayı, Rixos Tersane, Galataport, AKM Taksim, Karaköy, Boğaz ve Beyoğlu gibi şehrin en ikonik noktalarında geçen sahnelerle izleyicileri duyusal bir keşfe çıkaracak. Her sahne, İstanbul'un hafızasını ve kalp atışını hissettiren görsel bir deneyim vaat ediyor.

“İstanbul My Love” (İstanbul Aşkım) konusu

Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği 'İstanbul' (Afra Saraçoğlu), yapay zekâ üzerine geliştirdiği yenilikçi yazılımıyla aşkın bile programlanabileceğine inanan genç bir girişimcidir. Yazılımını, başarılarıyla tanınan ancak duygusal dünyasını kapalı tutan iş insanı 'Tan’a (Engin Akyürek) sunar. 'Tan', İstanbul’un algoritmasına meydan okuyarak üç randevuda gerçek aşkı bulmayı teklif eder. Eğer bu deney başarılı olursa, genç kadının şirketine yatırım yapacaktır.

Yapay zekâ destekli bu aşk deneyi zamanla her iki karakter için de duygusal ve kişisel bir yolculuğa dönüşür. 'Tan', çıktığı her buluşmada aslında tek bir sorunun cevabını arar: Aşk gerçekten programlanabilir mi? Yoksa bu algoritma, onu, en başından beri karşısında duran 'İstanbul’a mı götürecektir?

“İstanbul My Love” (İstanbul Aşkım) oyuncuları

Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği "İstanbul My Love" (İstanbul Aşkım), Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Yasemin Kay Allen ve İlayda Akdoğan gibi usta oyuncuları da kadrosunda bir araya getirdi.

“İstanbul My Love” (İstanbul Aşkım) Fragman