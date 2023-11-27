Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren dizi Aile, izleyici tarafından çok seviliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan karakterine hayat verdiği dizide, köklü ve zengin "Soykan" ailesinin hayatlarına Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin'in girmesiyle işlerin değişmesine yer veriliyor. Senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi 30 bölüm olarak planlanmıştı.

Aile dizisi ne zaman final yapacak?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi, ekran yolculuğuna 7 Mart Salı günü Show TV’de 30 bölüm olarak başlamıştı. Ay Yapım imzalı dizi 30'uncu bölüme doğru yaklaştıkça alınan kararın değişip değişmeyeceği merak edildi. Son gelen bilgilere göre, dizi planlandığı gibi 30'uncu bölümde bitecek.

Reytinglerde büyük bir artış olursa ise birkaç hafta daha uzama ihtimalinin de gündemini koruduğu diziyi son bölüme kadar Hakan Bonomo yazacak.