Belki korku filmleri, biyografik yapımlar ya da aksiyonu
seviyorsunuz ama biraz daha iyi hissettiren yapımlara şans vermek için
önerilerimizi keşfetmeden film gecesine başlamayın.
Coco
Ailecek bir araya gelip, ailenin ön plana çıkarıldığı bu
muhteşem animasyonu izlemek için sonbahardan daha güzel mevsim olamaz! Müziği
hayatlarından çıkarmış bir ailenin müzisyen olmak isteyen oğlu, ailesiyle
ilgili gizemleri ortaya çıkarırken bir sahnede gülüp sonrakide
hüzünlenebilirsiniz.
Big Fish (Büyük Balık)
Tim Burton’ın masalsı filmi, bir baba oğul ilişkisine odaklanıyor.
Filmin konusu ve detayları yetişkinlere hitap ederken görüntülere de çocuklar
bayılacak. Babasıyla anlaşamayan bir oğlun geçmişi yeniden keşfetmesini,
romantizm ve sıcacık hislerle izleyeceksiniz.
Hugo
Martin Scorsese’nin yönetmenliğini yapmış olması bile bu
filmi mutlaka izlenmesi gerekenler listesine alıyor. Paris’te 1930’larda geçen
film, tren istasyonunda yaşayan kimsesiz bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyor.
Film aslında 3D ve bu nedenle evinizde izlerken biraz eksik kalabilir, yine de
görüntülere hayran kalacaksınız.
Enola Holmes
Sherlock Holmes’un kız kardeşinin maceralarını anlatan Enola
Holmes kitap serisinin ilk film uyarlaması olan Enola Holmes, özellikle
çocuklar için dolu dolu bir film. Temposu hiç düşmeyen ve “Sherlock Holmes”
seviyesinde dedektiflik hikayesi beklemeden izlerseniz, keyif alabilirsiniz.
Hidden Figures (Gizli Sayılar)