İster ailenizle vakit geçirmek için ister tek başınıza battaniye altında kahve eşliğinde izlemek için olsun, film izlemek sonbaharda ayrı bir tada sahip.

Belki korku filmleri, biyografik yapımlar ya da aksiyonu seviyorsunuz ama biraz daha iyi hissettiren yapımlara şans vermek için önerilerimizi keşfetmeden film gecesine başlamayın.

Coco





Ailecek bir araya gelip, ailenin ön plana çıkarıldığı bu muhteşem animasyonu izlemek için sonbahardan daha güzel mevsim olamaz! Müziği hayatlarından çıkarmış bir ailenin müzisyen olmak isteyen oğlu, ailesiyle ilgili gizemleri ortaya çıkarırken bir sahnede gülüp sonrakide hüzünlenebilirsiniz.

Big Fish (Büyük Balık)





Tim Burton’ın masalsı filmi, bir baba oğul ilişkisine odaklanıyor. Filmin konusu ve detayları yetişkinlere hitap ederken görüntülere de çocuklar bayılacak. Babasıyla anlaşamayan bir oğlun geçmişi yeniden keşfetmesini, romantizm ve sıcacık hislerle izleyeceksiniz.

Hugo





Martin Scorsese’nin yönetmenliğini yapmış olması bile bu filmi mutlaka izlenmesi gerekenler listesine alıyor. Paris’te 1930’larda geçen film, tren istasyonunda yaşayan kimsesiz bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyor. Film aslında 3D ve bu nedenle evinizde izlerken biraz eksik kalabilir, yine de görüntülere hayran kalacaksınız.

Enola Holmes





Sherlock Holmes’un kız kardeşinin maceralarını anlatan Enola Holmes kitap serisinin ilk film uyarlaması olan Enola Holmes, özellikle çocuklar için dolu dolu bir film. Temposu hiç düşmeyen ve “Sherlock Holmes” seviyesinde dedektiflik hikayesi beklemeden izlerseniz, keyif alabilirsiniz.

Hidden Figures (Gizli Sayılar)