Ünlü oyuncu Ali Atay’ın ilk yönetmenlik denemesi olan Limonata'nın başrollerini Serkan Keskin ile Ertan Saban paylaşıyor. İşte üçü yerli, 12 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...

"Limonata"

İki kardeşin babalarının vasiyeti üzerine ilk defa bir araya gelişini ve başlarına gelen olayları anlatan "Limonata" filminin başrollerini Serkan Keskin ve Ertan Saban paylaştı.



Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Ali Atay üstendi.

Filmin konusu şöyle; Makedonya'da yaşayan Suat eski bir TIR şoförüdür ve ölümcül bir hastalık nedeniyle yatağa düşer. Oğlu Sakip'i yanına çağırır ve ölmeden önceki tek arzusunu açıklar. Suat seneler önce İstanbul'da imam nikahı kıyarak bir kadınla evlenmiştir ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştur. Ancak Suat bebekken terk ettiği bu çocuğu hiç görememiştir. Ölmeden önce tek dileği Selim adındaki ikinci çocuğunu bulup ondan helallik istemektir. Buna göre oğlu Sakip'ten İstanbul'a gidip kardeşini bulmasını ister. Sakip babasının emektar arabasına atlayıp elinde yalnızca kardeşinin adı ve eski bir adresle İstanbul yollarına düşer.



"Kendin Ol"

Serkan Özarslan'ın yönettiği ve İmer Özgün, Çağrı Şensoy, Olgu Baran Kubilay ile Volkan Cal'ın oynadığı "Kendin Ol", izleyici ile buluşacak.



Özarslan'ın ilk yönetmenlik denemesi olan gerilim türündeki film, internet çağı gençliğinin, hayatı yeni algılayış biçiminden ortaya çıkacağı düşünülen bir oyun üzerine kurulu.



"Öğrenci İşleri"

Murat Akkoyunlu, Fırat Tanış, Yeliz Şar, Deniz Celiloğlu, Bora Akkaş, Begüm Öner, Tolga Canbeyli, Serhan Özben, Bülent Çolak, Tuncay Akça ve Ahmet Arıman'ın rol aldığı "Öğrenci İşleri", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Talip Karamahmutoğlu'nun yönettiği filmde, dershane için iddiaya giren iki kardeşin ve öğrencilerinin komik hikayesi anlatılıyor.



"İntikam Kapanı"

Salma Hayek, Hiroyuki Watanabe, Laura Cepeda ile Togo Igawa'nın oynadığı "İntikam Kapanı", aksiyon sahneleriyle dikkati çekiyor.



Gösterdiği performansla eleştirmenlerden tam not alan Salma Hayek'in başrolünde olduğu filmin yönetmenliğini kendine has tarzı ile adından söz ettiren Joe Lynch üstlendi.



Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Hayek'in "Everly" karakterini canlandırdığı filmin konusu şöyle: "Everly tam da evden çıkıp gidecekken ihanete uğradığını düşünen eski sevgilisinin tuzağına düşer. Kapının ardında beliren kiralık katiller, mafya lideri olan sevgilisinin talimatıyla onu kapana kıstırmıştır. Daha önce hiç silah kullanmamış olan kadın kolay pes etmeyecek, kendisini savunmak için büyük bir savaş başlatacaktır. Amacı, küçük kızı ve annesini olaya bulaştırmadan kaçmak olan Everly, artık onların hayatından da sorumludur."



"Cake"

Daniel Barnz'ın yönettiği "Cake" adlı filmin başrollerini Jennifer Aniston, Sam Worthington ve Anna Kendrick paylaştı.



Adriana Barraza, Felicity Huffman, William H. Macy ve Chris Messina'nın da rol aldığı film, kronik ağrı sorunundan muzdarip olan ve Jennifer Aniston'un canlandırdığı "Claire" karakterinin psikolojik ve fiziksel sorunlarını beyazperdeye taşıyor.



"Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız"

Ana Lily Amirpour'un yönettiği "Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız" filminin oyuncu kadrosunda Sheila Vand, Arash Marandi, Marshall Manesh ve Mozhan Marno yer alıyor.



Amirpour'un ilk uzun metraj filmi olan yapım, ölümün ve yalnızlığın kol gezdiği İran'ın hayalet kasabası Bad City'ye musallat olan yalnız bir vampiri konu alıyor.



"Kara Deniz"

Kevin MacDonald'ın yönettiği "Kara Deniz" filminin başrolünde Jude Law oynadı.



Eski mürettebatıyla arasını düzeltmek amacıyla içinde tonlarca altın olduğu söylenen bir denizaltıyı bulmak üzere Kara Deniz'de maceraya atılan kaptan rolünde izleyicinin karşısına çıkan Jude Law'a, Scoot McNairy ve Ben Mendelsohn gibi isimler eşlik etti.



"Annie"

Yıllardır severek izlenen bir Broadway klasiği olan "Annie", güncel yorumu ile sinema perdesine taşındı.



Will Gluck'un yönettiği müzikal türündeki filmin oyuncu kadrosunda Quvenzhane Wallis, Cameron Diaz, Jamie Foxx ile Rose Byrne yer aldı.



"Citizenfour"

Edward Snowden, Glenn Greenwald, William Binney ve Jacob Appelbaum'un oynadığı belgesel türündeki "Citizenfour" adlı filmin yönetmenliğini Laura Poitras yaptı.



Oscar ödülü dahil 40'ın üzerinde ödül kazanan filmin konusu şöyle:

"Belgeselci ve gazeteci Laura Poitras ve gazeteci Glenn Greenwald, 'Citizenfour' takma adını kullanan Edward Snowden'la Hong Kong'da buluşuyor. Üst düzey CIA analizcisi Snowden, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın özel hayatın gizliliğini hukuk dışı yollarla ihlal ettiğini kanıtlayan gizli belgeleri kameralar önünde gazetecilere teslim ediyor. Poitras ve Greenwald, Snowden'ın tarihi kararıyla hayatını sonsuza dek değiştirecek bu fedakarca eylemini gözlemlemeye başlar."



"Marigold Oteli'nde Hayatımın Tatili 2"

İzleyici ile 2012'de buluşan "Marigold Oteli'nde Hayatımın Tatili" filminin ikinci serisi "Marigold Oteli'nde Hayatımın Tatili 2", Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy ve Dev Patel ile aynı kadroyu tekrar bir araya getirdi. Yeni seride otelin yeni misafirleri Richard Gere, Tamsin Greig ve David Strathairn olacak.



John Madden'in yönettiği komedi türündeki film, hayatlarının ikinci baharını yaşayan kişilerin, yaşamlarını ve ilişkilerini saygı ve sevgilerini sürdürerek nasıl devam ettirdiklerini anlatıyor.



"Pinokyo"

Vizyona bugün giren 10 filmin yanı sıra, 2 animasyon film de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dün sinema severlerle buluştu.



İlk olarak 1883'de "Pinokyo'nun Maceraları" ismiyle bir masal kitabı olarak ortaya çıkan kukla Pinokyo, bu kez bir Alman yapımı filmle tekrar sinemalarda yer aldı. Çekimlerinin tamamı Kuşadası Doğanbey Köyü'nde yapılan filmin seslendirmesini Alp Kırşan ve Cemre Kemer yaptı.



"Maymun Prens"

Haftanın bir başka animasyon filmi, Jamel Debbouze'nin yönettiği ve Patrice Thibaud, Christian Hecq, Dioucounda Koma ile Adrien Antoine'in seslendirdiği "Maymun Prens".



Roy Lewis'in "Pourquoi j'ai mange mon pere" adlı eserinden 1960 yıllarında İngiltere'de çıkardığı romandan uyarlanan çizgi filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Fransız oyuncu Jamel Debbouze üstlendi. (AA)