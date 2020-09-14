Uzun zamandır beklenen Amazon Prime artık Türkiye'de!

Son yıllarda Türkiye’de online dizi ve film izleme platformlarının sayısı hızla artıyor. Yerli servislerin yanı sıra Türkiye’ye gelişiyle birlikte heyecanı üst seviyeye çıkaran Netflix’in ardından uzun zamandır beklenen Amazon Prime’da resmi olarak Türkiye’de kullanıma açıldı.

Üstelik Amazon Prime Türkiye ile sadece video, dizi ve film izlemiyorsunuz bu daha genel bir üyelik ve Prime sayesinde minimum sipariş tutarı olmadan bedava ve hızlı kargo, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming servisleri de dahil. Kullanıcıların 30 gün boyunca ücretsiz deneyebileceği platform, deneme süresinin ardından aylık abonelik ücreti 7,90 TL olarak ücret alacak.

Netflix de daha önce 30 günlük deneme süresi verirken, önce iptal etmiş ardından 1,99 TL karşılığında satışa başlamıştı.