Son yıllarda Türkiye’de online dizi ve film izleme
platformlarının sayısı hızla artıyor. Yerli servislerin yanı sıra Türkiye’ye
gelişiyle birlikte heyecanı üst seviyeye çıkaran Netflix’in ardından uzun
zamandır beklenen Amazon Prime’da resmi olarak Türkiye’de kullanıma açıldı.
Üstelik Amazon Prime Türkiye ile sadece video, dizi ve film
izlemiyorsunuz bu daha genel bir üyelik ve Prime sayesinde minimum sipariş
tutarı olmadan bedava ve hızlı kargo, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime
Gaming servisleri de dahil. Kullanıcıların 30 gün boyunca ücretsiz
deneyebileceği platform, deneme süresinin ardından aylık abonelik ücreti 7,90
TL olarak ücret alacak.
Netflix de daha önce 30 günlük deneme süresi verirken, önce
iptal etmiş ardından 1,99 TL karşılığında satışa başlamıştı.