Aşk Mevsimi filminin konusu ne? Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu bir araya geldi
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’ yakında izleyici ile buluşacak. Aşk Mevsimi filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek?
Başrolleri Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı ‘Aşk Mevsimi’nin yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstleniyor. Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme alıyor. Film 2 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.
Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrollerini paylaştığı Aşk Mevsimi yürek burkan hikayesiyle seyircileri naif bir aşk yolculuğuna çıkarmayı vadediyor.
AŞK MEVSİMİ FİLMİ KONUSU NE?
Peki, Aşk Mevsimi filminin konusu ne? Filmin konusu özetle şöyle: ‘Şirin’ ve ‘Ali Yaman’ın genç yaşlarda Bozcaada’da başlayan macerası yıllar ilerledikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. İkisinin de farklı anlarda hissettiği aşk mevsimleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez.
Aşk Mevsimi oyuncuları
Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi isimler bunuyor.
Filmin yapımcıları, Şirin ve Ali Yaman’ın Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikayesinde izleyicilerin de kendi hayatlarından bir şeyler bulacağını söylüyor.