Aşk Mevsimi filminin konusu ne? Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu bir araya geldi

Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrollerini paylaştığı Aşk Mevsimi yürek burkan hikayesiyle seyircileri naif bir aşk yolculuğuna çıkarmayı vadediyor.

AŞK MEVSİMİ FİLMİ KONUSU NE?

Peki, Aşk Mevsimi filminin konusu ne? Filmin konusu özetle şöyle: ‘Şirin’ ve ‘Ali Yaman’ın genç yaşlarda Bozcaada’da başlayan macerası yıllar ilerledikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. İkisinin de farklı anlarda hissettiği aşk mevsimleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez.