Chris Hemsworth ve Oscar ödüllü Charlize Theron epik aksiyon filmi Avcı Kış Savaşı'nda bir araya geliyor.

Pamuk Prenses ve Avcı filminin fantastik dünyası, Avcı Eric ile Kraliçe Ravenna’nın kaderlerinin ne kadar derin ve tehlikeli bir şekilde birbirine geçmiş olduğunu sergilemek üzere genişliyor. İşte filmin konusu:

Kötü Kraliçe Ravenna (Theron), Pamuk Prenses’in bıçağıyla yenildiğinin sanılmasından uzun sure önce, kız kardeşi Freya’nın (Blunt) kalbini kıran bir ihaneti yaşayışını ve krallıklarından kaçışını sessizce izlemişti. Freya’nın her türlü düşmanı dondurabilme yeteneğiyle, genç buz kraliçesi ücra, soğuk bir sarayda uzun yıllar geçirmiş, Eric (Hemsworth) ve savaşçı Sara’nın (Chastain) da yer aldığı ölümcül bir avcı lejyonu yetiştirmiştir, ancak değerli iki savaşçısının kendisinin tek emri olan “Kalplerinizi sevgiye sonsuza dek kapatın” emrine karşı geldiğini öğrenmiştir.

Freya, kız kardeşinin öldüğünü öğrendiğinde Sihirli Ayna’yı, onun gücünü kullanabilecek yetenekteki, kalan tek büyücü kadına getirmek üzere geride kalan askerlerini toplar. Ama Ravenna’nın altın derinliklerinden yeniden hayata döndürülebileceğini öğrendiğinde, kötü kız kardeşler bu büyülü toprakları bugüne kadar görülen en karanlık gücün iki katıyla tehdit eder. Artık toplanan orduları yenilmez olduğunu kanıtlayacaktır… Tabii kraliçenin başlıca emrine karşı gelerek ülkelerinden sürülmüş avcılar tekrar bir araya gelmedikleri sürece.



