Ay Savaşçısı geri dönüyor!

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1994 yılında başlayan ve 200 bölüm süren efsane çizgi dizi Ay Savaşçısı yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor

Bir çoğumuzun küçükken severek izlediği, önceki yaşamında Ay Prensesi olan Usagi ve diğer gezegen savaşcı arkadaşlarının dünyayı kötülerden nasıl kurtardıkları anlatan Sailor Moon ( Ay Savaşçısı ) çizgi film-animesinin geçen yıl 20.yıl dönümü kutlandı.



Bu kutlamada yapımcılar Sailor Moon’un geri döneceği müjdesini vermişlerdi. Bir çok aksaklık yüzünden bu yeni proje bir türlü başlayamamıştı. Bir kaç gün önce yapılan basın toplantısında bu yeni versiyonunun adının Pretty Guardian Sailor Moon: Crystal olacağını ve 5 Temmuzda başlayacaklarını açıkladılar.O toplantıdaki konuşulan bilgiler ise şöyle;



-İlk sezon 26 bölümden oluşacak.

-Her ayın birinci ve üçüncü cumartesi ekranlara geleceğini yani bir sene boyunca ikişer hafta aralıklarla saat 19.00′da (Japonya saati ile bize göre öğlen 12 civarları) yeni bölüm çıkacak.

-Orjinale sadık kalınmaya çalışılacak.

-Seslendirmede farklılıklar olacak.

-Çizimlerde farklılıklar olacak, daha modern bir görünüme sahip olacak.

-Dizideki ana karakterler Ay Savaşçısı ve İç Gezegen Savaşçıları(Merkür,Mars,Venüs,Jüpiter) olacak.

-Tam 10 dilde altyazı ile ekranlara gelecek.