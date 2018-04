BAFTA adayları belli oldu

Kadrosunda bol yıldız bulunduran "Büyük Budapeşte Oteli" 11 dalda, dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in hayatının konu edildiği "Her Şeyin Teorisi" ve kara komedi filmi "Birdman" 10 dalda BAFTA'ya aday gösterildi.

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki adayları belli oldu.



BAFTA ödüllerine 11 kategoriyle en fazla dalda aday gösterilen film, Wes Anderson'ın yönettiği ve kadrosunda çok sayıda yıldız oyuncuyu bulunduran komedi filmi "Büyük Budapeşte Oteli" (The Grand Budapest Hotel) oldu.



Kara komedi türü film "Birdman" ve dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in hayatının bir kısmının konu edildiği "Her Şeyin Teorisi" (The Theory of Everything) filmleri de 10'ar dalda aday gösterildi.



BAFTA ödüllerini kazananlar 8 Şubat'ta Londra Kraliyet Opera binasında düzenlenecek törenle belli olacak.



BAFTA 2015 ödülleri için bazı kategoriler ve adaylar şöyle sıralandı:



En İyi Film: Birdman, Boyhood, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, The Theory of Everything



En İyi Yönetmen: Alejandro Gonzalez Inarritu (Birdman), Richard Linklater (Boyhood), Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel), Damian Chazelle (Whiplash), James Marsh (The Theory of Everything)



En İyi Erkek Oyuncu: Benedict Cumberbatch (The Imitation Game), Ralph Fiennes (The Grand Budapest Hotel), Jake Gyllenhaal (Nightcrawler), Michael Keaton (Birdman), Eddie Redmayne (The Theory of Everything)



En İyi Kadın Oyuncu: Amy Adams (Big Eyes), Felicity Jones (The Theory of Everything), Julianne Moore (Still Alice), Rosamund Pike (Gone Girl), Reese Witherspoon (Wild)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Steve Carell (Foxcatcher), Ethan Hawke (Boyhood), Edward Norton (Birdman), Mark Ruffalo (Foxcatcher), JK Simmons (Whiplash)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Patricia Arquette (Boyhood), Renee Russo (Nightcrawler), Keira Knightley (The Theory of Everything), Imelda Staunton (Pride), Emma Stone (Birdman)



En İyi İngiliz Filmi: '71, The Imitation Game, Paddington, Pride, The Theory of Everything, Under The Skin



