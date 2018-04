BAFTA ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi BAFTA ödülleri sahiplerini buldu. Yılın favori filmi "Boyhood", En İyi Film ve En İyi Yönetmen (Richard Linklater) ödüllerini aldı.

Ödül töreni Londra'daki tarihi Kraliyet Opera Binası'nda düzenlendi. BAFTA'da En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülleri 12 yılda çekilen "Boyhood"un oldu.



En İyi Erkek Oyuncu ödülünü "The Theory of Everything" filminde dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'i canlandırdığı rolüyle Eddie Redmayne alırken, Julianne Moore "Still Alice" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçildi.



"The Theory of Everything" ayrıca En İyi İngiliz Filmi ödülünün de sahibi oldu.



Ödül törenine katılan Stephen Hawking, En İyi Görsel Efekt ödülünü takdim etti.



Yılın bir diğer iddialı filmi "The Grand Budapest Hotel" ise En Orijinal Senaryo dahil 5 ödülün sahibi oldu.