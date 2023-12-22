Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı 'Kübra' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yağmur Taylan ve Durul Taylan tarafından yönetilen, Afşin Kum'un aynı isimli romanından uyarlanan yeni Netflix yerli dizisi Kübra'nın yayın tarihi yeni bir duyuru fragmanıyla açıklandı.

Kübra dizisi ne zaman yayınlanacak?



"Bazen mesaj hiç beklemediğin bir yerden gelir." ifadesiyle yayınlanan yeni tarih duyuru fragmanına göre Kübra, 18 Ocak'ta sadece Netflix'te yayınlanacak.

Kübra dizisi konusu

Kübra dizisinin konusu şöyle:

Gökhan, İstanbul’un arka mahallelerinin birinde yaşayan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışan sıradan bir gençtir. Bu sıradan hayatı; üyesi olduğu sanal bir uygulamada, Kübra isimli hesaptan gelen bir mesajla değişmeye başlar: “Sen farklısın!”. Gökhan başta önemsemediği bu mesajın ne anlama geldiğini de, kendisine attığı mesajlarla ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar veren Kübra’nın kim olduğunu da zamanla anlar. Gökhan’ın bu gerçeği kabullenmesi onu zorlu bir yolculuğa çıkarmış olur. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır. Ve Gökhan kendini “karanlık ve aydınlığın savaşı” olarak gördüğü bir savaşın tarafı olarak bulacaktır.

Kübra dizisi oyuncuları

Yağmur Taylan ve Durul Taylan imzalı 'Kübra'nın kadrosunda, başrol Çağatay Ulusoy’a oyuncular Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Ahmet Mümtaz Taylan eşlik ediyor.

Kübra dizisi tarih duyurusu fragmanı