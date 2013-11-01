Üç sezonluk televizyon macerasının ardından serüvenlerine beyaz perdede devam eden Behzat Ç. , sinemalarda fırtına gibi esiyor...
Filmin özeti:
Behzat Ç.’nin yokluğunda Cinayet Büronun başına Himmet adında bir Başkomiser atanmıştır. İçişleri Bakanının öldürülmesi teşkilatta büyük bir çalkantıya yol açınca Himmet de bunu kendi açısından bir fırsata dönüştürmeye karar verir ve ekibini Terörle Mücadeleye yardımcı olmaya yönlendirir. İçişleri Bakanı öldürülmeden önce Cinayet Büro ekibi Hakkı adında bir bakkalın ve Alman Konsolosluğunda görevli Hans adında bir Alman'ın cinayeti üzerinde çalışmaktadır. Alman Hükümeti, cinayete gözlemci olarak Ulrike adında bir polisini görevlendirmiştir. Başkomiser Himmet, bakkal ve Alman'ın cinayetlerine öncelik vermez. Tahsin de bu cinayetlere bakması için Behzat Ç.’yi geçici olarak göreve çağırmaya karar verir. Ancak Behzat Ç. kararsızdır…
Künye:
Vizyona Giriş Tarihi: 01 Kasım 2013
Yapımı: 2013 - Türkiye
Tür: Aksiyon - macera
Yönetmen: Serdar Akar
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Seda Bakan, Nejat İşler, Aslı Tandoğan, Sanem Çelik, Rıza Kocaoğlu, Serenay Sarıkaya, Sadi Celil Cengiz
Senaryo: Ercan Mehmet Erdem
Yapımcı: Tarkan Karlıdağ, Adam Film