Güneş sisteminin sırları neler? Alaska’da yaşayan bir veteriner gün boyu nasıl vakalarla karşılaşıyor? Ünlü fotoğrafçılar ışığı nasıl kullanıyor? Bu sıralar ekranda en çok belgeseller dikkatimizi çeker oldu. Öyleyse uçsuz bucaksız coğrafyalara yelken açmanın tam zamanı.

Yazı: Gülru İncu



Diziler ve filmler iyi hoş da insan arada sırada kurgudan uzaklaşıp belgesellerin gerçek dünyasına adım atmak istiyor. Neden mi? Gerçek çoğu zaman kurgudan daha inandırıcı ve sürükleyici olabilir de ondan. Eskiden daha çok hayvan belgeselleri ekrana hakimken şu anda belgeseller de kendini aşmış durumda. Siyaset, insan hakları, gezi, arkeoloji, bilim, sanat, gazetecilik, moda, suç ya da tarih, ilgi alanınız neyse ilginizi çekecek bir belgesel mutlaka var. Rengarenk bir evrenin kapısını açan her belgesel kafa açıyor, düşündürüyor, sorgulatıyor ya da bazı temel sorulara yanıt veriyor. Bir siyasetçinin yaşamı herkesin ilgisini çekmeyebilir ama Mısır’ın hala gizemini koruyan kültürel hazineleriyle ilgilenmeyen birine kolay kolay rastlayamazsınız. Bu konuda özellikle Netflix ya da Dijitürk gibi özel kanallar geniş bir repertuvara sahip.



Sırlar, tuhaflıklar, katiller

Belgesel kanallarına bakacak olursak, dünyanın en geniş vahşi hayat belgesel üretim kapasitesine sahip olan BBC Earth; Planet Earth, Frozen Planet ve Blue Planet 2 gibi önemli belgeselleriyle adından söz ettiriyor. Animal Planet’ta hayvanlar dünyası hakkında merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Tabii bir de National Geographic’in tematik kanalları var. Örneğin Discovery Science, NASA’nın açıklanamayan dosyaları, evrenin işleyişi gibi programlarıyla bilime meraklı seyircileri ekrana çekiyor. Net Geo Wild, hayvanların yaşamından iklim ve coğrafi koşullara kadar her şeyi detaylarıyla işliyor. Discovery Showcase ise polis kayıtlarına yansıyan adli olayların iç yüzlerine eğiliyor. Depolarında sakladıklarıyla müzayedelerde rekorlara imza atanlar ilginizi çekiyorsa History sizin kanalınız olabilir.







Meraklısına 5 öneri

Bir konunun farklı açılardan ele alınabileceğinin en güzel örneği olan belgesel filmler, pek çok alt türe ayrılıyor. İşte farklı alanlardan ilginizi çekebilecek yapımlar ve IMDb puanları.

1. Planet Earth (9.5)

Çekimleri beş yıl süren Emmy ödüllü belgesel, BBC imzalı en pahalı yapımlardan biri.

2. McQueen (8.6)

Ünlü moda tasarımcısı Alexander McQueen’in delilikle dahilik arasında gezinen yaşamından kesitler sunuyor.

3. Wild Wild Country (8.4)

Sıradan birini, bir gurunun müridi olmaya iten nedenler neler? Amerika’nın Oregon eyaletine yerleşen Bhagwan Shree Rajneesh’in hikayesi, guru kelimesinin ne anlamlar içerebileceği konusunda hayli bilgilendirici.

4. Explained (7.7)

Toplumsal sorunlardan jeopolitik politikalara kadar hayatımızı etkileyen güncel konuları gündeme getiriyor.

5. The Most Unknown (7.5)

Hayat nasıl başladı? Saat kaç? Bilinç nedir? Dünyanın dört bir yanından gelen dokuz bilim insanı, insanlığın en büyük sorularına yanıt arıyor.







Onların Favorileri

Adam Driver, bu ay Spike Lee’nin yeni filmi Black Klansman’la vizyona geliyor. Josh Hartnett, Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize’de, karlı dağ manzaralarıyla boğucu sıcaklardan bunalanlara gerilim dolu anlar yaşatacak. X-Men serisinden tanıdığımız Shawn Ashmore ise bilimkurgu-gerilim çeşitlemesi Şeytan Kapısı ile vizyona konuk oluyor.





Adan Driver

En sevdiği yönetmenler

Pedro Almodovar, Paul Thomas Anderson, Michael Haneke, Jim Jarmush, Mike Leigh

En sevdiği oyuncular

Frank Langella, Stellan Skarsgard, Liam Neeson

En sevdiği filmler

J. Edgar, Konuş Onunla, Aşk