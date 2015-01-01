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Beren Saat'e 'Kösem Sultan' şoku

Hülya Avşar'ın Safiye Sultan'ı canlandıracağı dönem dizisi 'Muhteşem Yüzyıl - Kösem'de 'Kösem Sultan' rolü için Beren Saat ile anlaşıldığı söyleniyordu. Ancak dizinin yapımcısı Timur Savcı'nın bir B planı olduğu ortaya çıktı.
Kösem rolü için Beren Saat'i yedekte tutan Timur Savcı, tanınmamış 10 oyuncuyla deneme çekimlerine başladı.

2015'in Eylül ayında izleyiciyle buluşması planlanan 'Muhteşem Yüzyıl - Kösem' dizisinde başrol için Beren Saat'in yerine tıpkı Meryem Uzerli gibi ismi duyulmamış yetenekli bir oyuncu bulunması gündemde. Beren Saat ismine bir türlü ikna olmayan yapımcı Timur Savcı'nın bugüne kadar görüştükleri 6 bin isim arasından 10 Kösem Sultan adayı belirlediği belirtiliyor.

Bakalım Beren Saat'i tahtından edebilecek bir güzel bulunabilecek mi?
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