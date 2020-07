Bir dizinin bölümlerini art arda izleme, yani diğer adıyla “binge-watching”, diziseverler arasında son dönemde oldukça popüler bir trend.

Öyle diziler vardır ki başından kalkmak mümkün değildir. Etkileyiciliği veya yaşattığı eğlenceli dakikalarla bir bakarsınız, dizinin bütün sezonunu bitirmişsinizdir. Gerek bölüm sayısının, gerekse bölüm sürelerinin kısa oluşuyla bir çırpıda tüm sezonu izlemek, “binge-watch” olarak da tabir edilen yeni bir trend aslında. Hafta sonunuzu veya herhangi bir akşamınızı keyifli hale getirecek trendlerden biridir.

Good Place

Good Place; son dönemin en özgün ve en komik dizilerinden bir tanesi. İnsanların hayatta yaptığı iyi ve kötü şeylerin puanlandığını ve öldükten sonra cennet veya cehenneme bu puanlar doğrultusunda gittiğini düşün. Good Place dizisi, hayatta hep kötü tercihler yapan Eleanor’un bir yanlış anlaşılma sonucu cennete gitmesiyle başlıyor. Ve ardından kendisini ele vermemek için ortama ayak uydurmaya çalıştığı özgün ve absürt olaylar geliyor. 20 dakikalık bölümlerden oluşan Good Place’i izlemeye başladığında sezon bitene kadar durmayacağına eminim.

Kingdom

Zombi filmlerini ve dizilerini sever misiniz? Peki, Game of Thrones’u bayılarak izleyenlerden misiniz? O zaman ikisinin bir araya geldiği Kingdom dizisini mutlaka izlemelisiniz! Uzak Doğu’da İmparatorlukların olduğu bir dönemde geçen Kingdom dizisinde, bir yandan saray entrikaları diğer yandan zombi felaketi patlak veriyor. Ve baş karakterlerimiz bu ikisi arasında muazzam bir yaşam ve onur mücadelesi veriyor. İşte karşında, 6 bölümden oluşan sezonlarını bir oturuşta bitirebileceğin harika bir dizi!

BoJack Horseman

İlk etapta, belki animasyon olduğu için burun kıvırabilirsiniz ama bekleyin! BoJack Horseman gibi bir animasyon dünyaya çok sık gelmez. Yayınlandığı ilk günden final bölümüne kadar dünyada büyük ilgi gören BoJack Horseman, en az diğer diziler kadar oldukça etkileyici. 90’lı yıllarda oynadığı bir dizide şöhreti yakalayan BoJack Horseman isminde bir at, günümüzde giderek unutulan bir oyuncu haline gelmiştir. Hollywood’un görkemi, ailesi ve ilişkileri etrafında adeta bir kara deliğe sürüklenen BoJack Horseman’ın başından geçenler resmen trajikomik. BoJack Horseman, öyle bir sürükleyici anlatıma sahip ki sezonun göz açıp kapayınca kadar nasıl bittiğini anlamakta zorlanacaksınız. Dizinin özellikle hayvanlar ve insanlardan oluşan homojen evrenine bayılacağınıza eminiz.

GLOW

Hazırsanız GLOW dizisiyle, ABD gösteri dünyasının 80’li yıllarına gidiyoruz! Üstelik bu sefer alışılmışın dışında bir konuyla. 80’li yılların Los Angeles’ında, güreş organizasyonuna katılan bir grup kadının kişisel ve profesyonel hayatlarına ışık tutan GLOW dizisi, eğlenceli olduğu kadar dramatik yapısıyla da oldukça etkileyici. GLOW dizisinin özgün karakterlerini, ışıltılı dünyasını izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamakta zorlanacaksınız.

The IT Crowd

Alışılmış komedi dizileri bir yana, İngiliz komedisi bir yana... 2000’li yılların gözde dizisi IT Crowd’un adını bir yerlerden duymuşsunuzdur. Yakın zamanda tüm bölümleri Netflix’e de gelen IT Crowd dizisi, şu sıralar ekran başında eğlenceli bir şeyler arayanlar için biçilmiş bir kaftan. Oldukça büyük bir holdingin bodrum katında çalışan bilgi-işlem personelinin başından geçen olayları anlatan IT Crowd’un her bölümü bir kahkaha şöleni. Kısa bölümlerden oluşan sezonlarını bir oturuşta bitireceğinize eminiz.

After Life

Hazır İngiliz komedisinden lafı açmışken, bu mizahın yaşayan en büyük isimlerinden biri olan Ricky Gervais’ten bahsetmemek olmaz. Yaratıcılığını üstlendiği The Office dizisiyle dünyanın gönlünde taht kuran Ricky Gervais, senaryosunu üstlendiği After Life dizisiyle de kısa sürede beğeni topladı. Fakat bu sefer işler biraz değişik. After Life için tamamının komedi olduğunu pek söyleyemeyiz. Bir yandan kahkahalar atarken bir yandan dramatik yapısıyla da göz yaşları içinde kalmaya hazır olun.