'Bir Sevdadır' dizisinin setinden ilk fotoğraf geldi! Bir Sevdadır dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

TRT1'in yakında izleyiciyle buluşacak olan dizisi 'Bir Sevdadır'ın Kapadokya’daki setinden ilk fotoğraflar geldi. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Yıldız Aşanboğa üstleniyor.

Bir Sevdadır dizisi konusu

"Hayat futbola benzer" sloganıyla hikayesini futbol felsefesiyle öne çıkaran dizi, her maçta attığı gollerle milyonların kalbini kazanan ünlü futbolcu Yasin ile kaderine meydan okuyan Yeşil'in duygu yüklü hikayesini anlatıyor.

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Bir Sevdadır dizisi oyuncuları

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı dizinin kadrosunda ayrıca Ekin Mert Daymaz (Tufan), Ekin Aksoy (Menevşe), Sinan Tuzcu (İshak Ali), Sinem Uslu (Gülender), Doğukan Polat (Ünal), Merve Şeyma Zengin (Ayça), Meral Çetinkaya (Boncuk Nine), Hakan Karsak (Engin), Yağmur Başkurt (Rukiye), Bala Atabek (Cemile), Ahmet Yenilmez (Rıza Dayı), Muhammed Cangören (Cenap Ağa), Nilüfer Kılıçarslan (Hasret), Atlas Önel (Ersin), Noyan Uzer (Ufuk), Sidar Tublek (Aliço), Şebnem Dokurel (Lamia), Burak Can Aras (Dilaver), Yeşim Dalgıçer (Çiğdem), Ali Berk Reşitoğlu (Orhan), Fırat Kaya (Sedat), Tülin Ayhan (Sultan), Kadir Çicek (Bahçıvan), Sevser İskifoğlu (Hizmetli), Hazal Tektaş (Boncuk Çocuk), Selim Gürel (İshak Çocuk) yer alıyor.