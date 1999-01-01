Eğer hala içerinde izlemedikleriniz varsa belki bu liste sayesinde o filmleri de izleme şansına sahip olabilirsiniz.

Brad Pitt denildiğinde şimdi 30’lu yaşlarında olan kadınların heyecanlanması gayet olağan. Zamanın en tarz ve yakışıklı oyuncularından biri olarak gönüllere taht kuran Brad Pitt, yakışıklılığını iyi oyunculuğu ile birleştirerek film dünyasında kendine haklı bir şöhret edindi. Birçok filmde başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkan Brad Pitt’in hafızalara kazınan birçok filmi mevcut.



Dövüş Kulübü

En iyiler arasında yer alan bu film iki muhteşem oyuncu Brad Pitt ve Edward Norton’ın olağanüstü oyunculukları ile zirveye taşınmış durumda. 1999 yapımı olan bu filmde dövüş kulübünün iki kuralı olan dövüş kulübünden asla söz etmemek ilk sırada yer alıyor. Kült filmler arasında yer alan Dövüş Kulübü, hayatı monoton bir şekilde ilerleyen Jack’in Durden ile tanışmasından sonra gelişen olayları konu alıyor. Eğer henüz izlemediyseniz kesinlikle çok şey kaybettiğinizi söyleyebiliriz.







Truva

2004 yapımı olan bu film eşsiz oyuncu kadrosu ve savaş görüntüleri ile hafızalara kazınmış durumda. Milattan önce 1250. Bronz Çağının sonu gelişmekte olan iki millet çatışma içine girer. Asla yenilmeyen Truvalılara karşı açılan bu savaş nasıl sonlanacak?



Ocean’s Eleven

2002 yapımı olan ve herkesçe bilinen bu muhteşem film, şartlı tahliye ile salıverilen Danny Ocean’ın kuralları ile birlikte yeni hayatını konu alıyor. Hem macera hem de komedi içeren bu filmde aradığınız her şeyi bulabileceksiniz.



Joe Black

Brad Pitt’in muhteşem oyunculuğu ve dev kadrosu ile hafızalara kazınan 1999 yapımı bu filmde aşk da dahil olmak üzere pek çok duyguyu bulabileceksiniz. 60’lı yaşlarında olan zengin iş adamı Parrish kafasının içinde sesler duymaya başlar. Kızını istemediği bir evliliğe sürükleyen bu adamın hayatına kısa süre sonra gidecek olan John isimli adam tüm hayatlarını değiştirecektir.







Tibet’te Yedi Yıl

1998 yapımı olan bu muhteşem film kült filmler arasında çoktan yerini almış durumda. Avusturyalı bir dağcı olan Heinrich Harrer’ın Himalayalar’a tırmanmak gibi ütopik bir hedefi vardır. Dönemin faşist Alman yönetimi dağcıya bu desteği verir. Almanlar ile savaş halinde olan İngiliz’ler tarafından kaçırılan Heinrich’in Budizm felsefesi ile tanışması ve yaşadığı olayların konu alındığı film hem sürükleyicilik hem de görsel şölen açısından oldukça nefes kesici.



Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi

Bu filmi unutma ne mümkün… Vizyona girmesi ile hem konusu hem de oyunculuk performansları ile adından sıkça söz ettiren ve Brad Pitt2in en kült filmlerinden biri haline gelen Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi 2009 yılında gösterime girdi. Benjamin’in sıra dışı hayatının konu alındığı film hayatını tersten yaşayan bir adamın ilginç hikayesini anlatmaktadır. Çok sayıda ödül alan filmin 5 Altın Küre adaylığı da mevcut.







Kapışma

2000 yapımı olan bu filmde suç ve aksiyon türünün en güzellerinden birini görmek mümkün hale geliyor. Londra’da suçla örtülü yeraltı dünyasında olan iki farklı hikayeyi konu alan film birbirinden bağımsız gibi görünen bu iki suçun aslında birbirleri olan ilişkisini farklı bir biçimde gözler önüne seriyor.



İhtiras Rüzgarları

19. yüzyılın son senelerinde geçen hikayede savaş gazisi bir hümanist olan Albay William Ludlow, hepsi erkek olan üç çocuğunu Montana’nın kırsal kesiminde bir çiftlikte, anneleri olmadan büyütmüştür. Etrafındaki farklı kişilikteki insanlar sebebi ile değişik ve mutlu bir çocukluk geçiren çocuklar babalarını sevmektedir. Çocuklardan birinin nişanlanması ve nişanlısının çiftliğe gelmesi ile başlayan olaylar Birinci Dünya Savaşının ayak sesleri ile farklı bir şekle dönüşmeye başlar.







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