Brooklyn Nine-Nine 2. sezon geliyor!

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28 Eylül'de başlayacak yeni sezondan ilk detaylar gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz sene Fox ekranlarında başlayan, ilk sezonuyla En İyi Komedi Dizisi ve Aktörü dallarında Altın Küre kazanarak büyük bir başarı elde eden suç komedisi Brooklyn Nine-Nine; 2. sezonuyla ekranlara dönmek için gün sayıyor! Andy Samberg, Andre Braugher, Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero, Chelsea Peretti ve Joe Lo Truglio gibi isimleri bir kez daha izleyeceğimiz sezonda ayrıca iki tane konuk oyuncu da yer alacak.



The Closer dizisinden hatırlanabilecek ödüllü aktris Kyra Sedgwic, Captain Holt’un ezeli rakibi Madeline Wuntch karakteriyle iki bölüm gözükecek. Birçok dizide irili ufaklı rollerde yer almış genç oyuncu Jenny Slate ise, bir çete liderinin metresi olan ve gizlice FBI için çalışan Bianca karakterine hayat verecek. Yeni sezonunun ilk bölümü “Undercover” ile Brooklyn Nine-Nine, 28 Eylül Pazar günü ekranlara dönüş yapacak.