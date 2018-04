Bu dizinin kadrosu her hafta değişecek!

Show TV'nin fantastik gerilim türündeki yeni dizisi 'Gölgedekiler'in oyuncu kadrosu ve hikâyesi her hafta değişecek

Televizyon seyircisi yeni bir formatla tanışıyor. ‘Gölgedekiler’ adlı yeni TV dizisinin oyuncu kadrosu ve hikâyesi her hafta değişecek. Dizide her hafta iki yeni hikâye yer alacak. Her bölümünde dört yeni oyuncunun rol alacağı dizide bu hafta Bülent Polat, Suna Sancaktar, Bedir Bedir ve Abdülkerim Algül var. Cemal Hünal da ileriki bölümlerde dizide boy gösterecek isimlerden... Pek çok sürpriz ünlü ismin daha yer alacağı, bir fantastik gerilim dizisi olan, Mutlu Karadoğan’ın yönetimindeki ‘Gölgedekiler’ perşembe 22.30’da Show TV’de başlıyor.