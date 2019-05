Sundance Film Festivali, Berlin Film Festivali ve BAFTA ödülleri derken sinema dünyasında heyecanlı günlerin yaşandığı ödül mevsimi Oscar’la hızını kesti. Şimdi gözler bu yıl gösterime girmesi merakla beklenen filmlere çevrildi.

Hazırlayan: Gülru İncu



Amerikan sinemasının iki duayeni yani Quentin Tarantino ve Martin Scorsese’nin yeni filmleri 2019’un heyecanla beklenen yapımları arasında ipi göğüslüyor. Tarantino’nun The Hateful Eight’ten sonra çektiği yeni filmi Once Upon a Time in Hollwood’da, 1969 yılında Los Angeles’ta ünlü olmaya çalışan iki arkadaşın hikayesini izlerken arka planda büyük usta Roman Polanski’nin o dönem Charles Manson’ın dört müridi tarafından 8.5 aylık hamileyken öldürülen eşi Sharon Tate’in cinayetine de odaklanacağız. Filmin başrollerinde Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio var ama Tarantino sinemasını özleyenler ağustosu beklemek zorunda ne yazık ki! Martin Scorsese’nin olduğu yerde gözler Robert De Niro’yu aramaz mı, elbette arar. İşte ustanın son filmi The Irishman yıllar önce Coppola’nın başyapıtı Baba’da (The Godfather) rol alan Al Pacino ve Robert De Niro gibi iki devi buluşturuyor.







Bilim kurgu, macera, savaş, dram

Hollywood yeniden çevrimlerden vazgeçer mi, tabii ki hayır! Oscar adayı A Star is Born ya da Kelebek gibi Joker de bunlardan biri. Joaquin Phoenix’in Joker’i canlandıracağı filmin ağır topu Robert De Niro. Vee artık yılan hikayesine dönmesine rağmen hayranlarının peşini bırakmadığı X-Men serisi Dark Phoenix’le devam edecek. Tabii kadroda James McAvoy, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence ve Michael Fassbender de olacak. Rocketman’de ise günümüz müziğinin önemli karakterlerinden Elton John’un hayatının dönüm noktalarına tanık olacağız ki film adını onun 1972 tarihli aynı adlı şarkısından alıyor zaten. Bir filmin etinden sütünden yararlanmanın ötesinde iliğini kemiğini kurutan Amerikan pazarlama mantığının kanlı canlı kanıtı Star Wars serisi, Episode IX ile devam edecek ama J.J. Abrams aşkına izleyeceğiz çaresiz. Tom Hanks’i özlediniz mi? Er Ryan’ı Kurtarmak’tan sonra yeniden bir savaş filmiyle karşımıza çıkan Hanks, Alman denizaltılardan kaçarak Kuzey Atlantik’i geçmeye çalışan Amerikan savaş gemisi Greyhound’un kaptanı Ernest Krause’yi canlandıracak.







Yıldız yükselenler

Bazıları gösterimde, bazıları merakla bekleniyor. İşte IMDb verilerine göre en popüler 10 film:

1. Alita: Savaş Meleği (Alita: Battle Angel)

2. Aladdin

3. Bohemian Rhapsody

4. Sarayın Gözdesi (The Favourite)

5. Child’s Play

6. The Lego MovIe 2: The Second Part

7. Green Book

8. Polar

9. Avengers: Endgame

10. Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born)



Onların Favorileri

Taht Oyunları’nda (Game of Thrones) rol olan İngiliz oyuncu Tom Hopper, şu sıralar ‘En çok izlenen yapımlar’ listesine giren The Umbrella Academy ile adından söz ettiriyor. Tom Bateman 29 Mart’ta Cold Pursuit filmiyle vizyona gelecek. Geçen yıl Beni Adınla Çağır (Call Me Your Name) ile Oscar’a aday olan genç neslin yükselen yıldızı Timothee Chalamet ise Güzel Oğlum’da (Beautiful Boy) uyuşturucu bağımlısı bir çocuğu canlandırıyor.