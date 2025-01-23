Bugün diziler var mı? 23 Ocak Kanal D, Show, ATV, TRT1, Star, TV8, Now TV yayın akışı
23 Ocak 2025 Perşembe günü kanalların TV yayın akışı belli oldu. Her hafta perşembe günü ekrana gelen bazı dizi ve programlar Bolu'daki yangın nedeniyle tekrar bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 23 Ocak TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...
Özge Çolak
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını nedeniyle dün milli yas ilan edildi. Trajik yangın faciasının ardından kanalların yayın akışlarında da değişiklikler yapıldı. Gözler bu akşam yayınlanacak dizilere çevrildi. 23 Ocak 2025 Perşembe günü kanalların TV yayın akışı belli oldu. İşte 23 Ocak TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri (Tekrar)
00:15 Annem Ankara
Show TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp (Tekrar)
00:15 Kızılcık Şerbeti
Star TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
00:15 Yerli Dizi Tekrarı
ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hatıran Yeter (Film)
23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:20 Zembilli
Now TV Yayın Akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:15 Adım Farah
TRT 1 Yayın Akışı
08:45 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
17:40 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 TRT 1 Ana Haber
19:45 Maç Önü (UEFA Avrupa Ligi)
20:45 Fenerbahçe - Lyon (Canlı Yayın)
23:00 Maç Sonu Programı
00:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
TV8 Yayın Akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star - Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star - Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra