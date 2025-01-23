Bugün diziler var mı? 23 Ocak Kanal D, Show, ATV, TRT1, Star, TV8, Now TV yayın akışı

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını nedeniyle dün milli yas ilan edildi. Trajik yangın faciasının ardından kanalların yayın akışlarında da değişiklikler yapıldı. Gözler bu akşam yayınlanacak dizilere çevrildi. 23 Ocak 2025 Perşembe günü kanalların TV yayın akışı belli oldu. İşte 23 Ocak TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri (Tekrar)

00:15 Annem Ankara

Show TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp (Tekrar)

00:15 Kızılcık Şerbeti

Star TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

00:15 Yerli Dizi Tekrarı

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hatıran Yeter (Film)

23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:20 Zembilli

Now TV Yayın Akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:15 Adım Farah

TRT 1 Yayın Akışı

08:45 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Masumlar Apartmanı

17:40 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 TRT 1 Ana Haber

19:45 Maç Önü (UEFA Avrupa Ligi)

20:45 Fenerbahçe - Lyon (Canlı Yayın)

23:00 Maç Sonu Programı

00:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TV8 Yayın Akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star - Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star - Gönüllüler (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra