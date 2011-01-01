Çakallar 3. kez dansta!

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BAFTA ödüllü "Uzun Yol", Fatih Akın'ın filmi "Kesik", "Patrondan Kurtulma Sanatı 2", "Sesime Gel" ve "Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı" bu haftanın vizyona giren filmleri...

Türkiye sinemalarında bu hafta 4'ü yerli 5 film vizyona girdi. İşte 5 Aralık haftasının filmleri...



"Uzun Yol"

Nihat Seven'in yönettiği ve Hakan Yufkacıgil, Nil Günal, Ahmet Özarslan ile Murat Muslu'nun oynadığı "Uzun Yol" dram meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Seven'in senaryosunu Melek Seven ile kaleme aldığı film, küçük mutlulukları yakalama çabası içindeki insanların içine düştükleri büyük çıkmazlar üzerine yaşadıkları hesaplaşmaları konu alıyor.



İngiltere Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından "İngiltere'nin Yabancı Dildeki En İyi Film" dalında Oscar adayı gösterilen yapım, geçen yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden "En İyi Erkek Oyuncu" ve "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülleriyle dönmüştü.



"Kesik"

"Duvara Karşı" filmiyle başlattığı, "Aşk, Ölüm ve Şeytan" üçlemesini "Yaşamın Kıyısında" filmiyle devam ettiren Fatih Akın, sekiz yıllık aranın ardından "Kesik" adlı filmle üçlemeyi tamamladı.



Oyuncu kadrosunda Tahar Rahim, Simon Abkarian, Makram J. Khoury, Hindi Zahra, Kevork Malikyan, Bartu Küçükçağlayan, Trine Dyrholm, Moritz Bleibtreu, Arsinee Khanjian, Akin Gazi ve Arevik Martirossian'ın yer aldığı filmin Venedik prömiyeri, ağustos ayında gerçekleştirildi.



Çekimleri Almanya, Küba, Kanada, Ürdün ve Malta'da yapılan dram türündeki film, 1915 olayları sırasında bir gece evinden alınan demirci Nazarat Manukyan'ın yıllar sonra geri döndüğünde, yaşadıklarını öğrendiği iki kızını arama serüvenini anlatıyor.



"Sesime Gel"

Hüseyin Karabey'in yönettiği filmde Feride Gezer, Melek Ülger, Tuncay Akdemir ve Muhsin Tokçu rol alıyor.



Dram türündeki filmin konusu şöyle:

"60 yaşındaki Berfe ve 8 yaşındaki torunu Jiyan'ın yaşadığı köyün bütün erkekleri silah sakladıkları iddiasıyla bir jandarma baskını sonucu tutuklanır. Berfe'nin oğlu, Jiyan'ın babası Temo da tutuklananlar arasındadır. Fakat önemli bir sorun vardır; ortada silah yoktur, en azından onların bildiği bir yerde yoktur. Büyüyen bir çaresizlik içerisinde Berfe ve Jiyan bir silah bulmak ve karşılığında Temo'yu kurtarmak için yollara düşmeye karar verirler."



"Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı"

Murat Şeker'in yönettiği, Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Timur Acar, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık ve Gürkan Uygun'un oynadığı "Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



"Çakallarla Dans" serisinin 3. yapımı olan filmde, arkadaşlarının mutluluğu için her türlü yola başvuran "çakallar"ın; aksiyon ve komedi dolu maceraları izlenebilecek. Filmin konusu şöyle;

Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet “denetimli serbestlik” koşuluyla hayatlarına devam ederken, topluma uyum sağlamak için grup terapisine giderler. Bir gün Del Piero Hikmet, hayatının kırılma anını yaşayacağından habersiz olarak bindiği vapurda, ömrü boyunca unutamayacağı güzeller güzeli “dilsiz” bir kadın olan Mihriban ile tanışır. “Yani kızın ağzı var, dili yoktur”. İkili gün geçtikçe kalp gözü ile anlaşıyor, anlaştıkça birbirine aşık oluyordur. Hayatında ilk defa bir kadın eli tutan Hikmet, Mihriban ile evlenme kararı alır. Mihriban’ın annesi Cemile’nin, Hikmet’ten tek bir isteği olur. Ölmeden önce kızının tekrar “Anne” demesi… Ameliyatın pahalı olması tek engel olup, bizimkiler açısından, çakallık yapmadan bulunması zor bir meblağdır.



"Patrondan Kurtulma Sanatı 2"

2011'in hit komedisi "Patrondan Kurtulma Sanatı"nın devam filmi, herkesin çok sevdiği zavallı çalışanlar Nick, Dale ve Kurt'u canlandıran Jason Bateman, Charlie Day ve Jason Sudeikis'i yeniden bir araya getirdi. Bu üç oyuncuya ilk filmden Jennifer Aniston ve Jamie Foxx eşlik ederken; Christoph Waltz da kadroya katıldı.



İkinci serinin yönetmenliğini Sean Anders'ın üstlendiği filmin konusu şöyle:

Üstlerinin taleplerini yerine getirmekten bunalan Nick (Bateman), Dale (Day) ve Kurt (Sudeikis) kendi işlerinin patronu olmaya karar verirler. Ama kısa sürede güvenilmez bir yatırımcı altlarındaki halıyı çekiverir. Çaresiz kalan ve ellerinde yasal hiçbir fırsat kalmayan üçlü, yatırımcının yetişkin oğlunu kaçırıp ondan fidye istemek üzere bir plan yaparlar...



(AA)