Dünyaca ünlü sinema dergilerinin internet siteleri başta olmak üzere sinema dünyası; Cannes, Venedik gibi şu ana kadar yapılan prestijli festivallerde ödül alan yapımlardan yola çıkarak Oscar tahminlerini yapmaya başladı. Oscar sezonu açıldı, çanlar çalmaya başladı.

Yazı: Gülru İncu



Oscar ödüllerinin, öncesinde sadece 1-2 aylık bir heyecana neden olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz; çünkü Oscar adayları henüz resmi olarak açıklanmamasına rağmen Hollywood için Oscar sezonu bu ay açıldı. Cannes, Venedik ve Toronto gibi büyük festivallerin galalarında ilgiyle izlenen yapımlar Oscar adaylarının da kimler olacağı konusunda aşağı yukarı gerçekçi tahminlere imkan sağlıyor. Şimdi gözler 14 Ekim’de sona erecek New York Film Festivali ile 21 Ekim’de kapanacak ve Birleşik Krallık’ta yapılan en büyük film festivali olan Londra Film Festivali’ne çevrilecek, çünkü onlar son büyük festivaller. Sinema dünyası başta eleştirmenler olmak üzere büyük yapım şirketleri, medya ve reklam ayağı olarak hayli hummalı bir dönemin eşiğinde anlayacağınız. Peki bu yıl en güçlü filmler hangileri, hangi yönetmenler ödüle bir adım daha yakın?







Rekabet kızışıyor

70’li yıllarda orta sınıf bir ailede hizmetçilik yapan bir kadının hikayesini anlatan ve 75. Venedik Film Festivali’nde büyük ödül olan Altın Aslan’ı alan Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron, Oscar’ın da en güçlüleri arasında, tabii siyah-beyaz filmi Roma da. ABD’li kült yönetmenler Joel ve Ethan Coen kardeşlerin True Grit’ten sonra gözlerini yeniden western’e diktikleri yeni filmleri The Ballad of Buster Scruggs ise En İyi Senaryo Ödülü dalında Gümüş Aslan aldı, dolayısıyla gözler üzerinde. Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un filmi The Favourite, Venedik’te çok ses getirdi ve Jüri Büyük Ödülü’ne değer görüldü. Emma Stone, Rachel Weisz ve Olivia Colman’lı The Favourite’in denildiği kadar iyi olup olmadığını zaman gösterecek. Bu yıl Cannes’da Büyük Ödül’ü alan Spike Lee, BlacKkKlansman ile adından söz ettiriyor ve Klu Klax Klan’ın içine sızan siyahi bir dedektifin hikayesine çeviriyor kamerasını. Astronot Neil Amstrong’un hayatını anlatan Ryan Gosling’li First Man ile Oscar alan Ay Işığı ile adından söz ettiren Barry Jenkins’in yeni filmi If Beale Street Could Talk da konuşulan adaylar arasında. Ve tabii ki kurt sinemacılar Martin Scorsese ile Mike Leigh de var… Scorsese; The Irishman’de Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci ve Harvey Keitel’a rol verdi; şaşırdık mı, hayır! Yılların deneyimli yönetmeni Mike Leigh ise Peterloo adlı filminde, 19’uncu yüzyılın başında Manchester’da çıkan ayaklanmayı ve ordu ile halk arasındaki çatışma sonrası gerçekleşen ölümleri anlatacak.







Onların Favorileri

Son zamanlarda yıldızı iyice parlayan İngiliz oyuncu Tom Hardy, bu ay Venom (Zehirli Öfke) filminde gazeteci Eddie Brock olarak karşımıza çıkacak. Beyazperdenin son James Bond’u Daniel Craig, Fransa-Belçika yapımı Kings’de Halle Berry ile başrolleri paylaşıyor. Bradley Cooper’ın rol aldığı bir yeniden çevrim olan A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) ise önümüzdeki yılın olası Oscar adaylarından.





Daniel Craig

En sevdiği filmler

Vincent&Theo, Nashville, From Russia with Love (Rusya’dan Sevgilerle)

En sevdiği yönetmen

Robert Altman

En sevdiği oyuncular

Sean Connery, Paul Newman, Robert Redford, Steve McQueen