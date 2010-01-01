Klasik çocuk filmleri için öneri mi istiyorsunuz? İşte size çocuklarınızla beraber keyifle izleyebileceğiniz 5 farklı ve dokunaklı film. Çocuklar arkadaşlık, aile, dayanışma, yardımlaşma, cesaret gibi değerler hakkında bu filmlerden çok şey öğrenecek.

Çocukluk döneminin büyük bir kısmı yoğun okul temposu, ev, spor ve kurslarla geçiyor. Çocukların boş vakitleriyse genellikle ekran başında kaliteli ve sağlıklı olmayan içerikleri izleyerek tükeniyor. Çocukların ekran başında geçirdiği zamanı daha kaliteli hale getirmek mümkün. Ebeveynler olarak çocukların gelişimine katkı sunacak çocuk filmleri seçimi yaparak onların gelişimini olumlu yönlerde etkileyebiliriz. Çocuk filmleri çocuklarınıza farklı dünyaların kapılarını açarken hayal dünyalarını da besler. İzledikleri filmlerdeki karakterlerle empati kurmalarını sağlar. İyi kötü ayrımını pekiştirirken, olaylara farklı karakterlerin gözüyle bakmayı öğrenirler.

Yaz tatili yaklaşırken çocukları yoğun tempodan çıkarıp soluk aldıracak, eğitirken eğlendirecek, duygusal gelişimini ve hayal gücünü geliştirecek filmler izlemesi önemli. Ebeveynler film seçerken çocuğun yaşına ve bilişsel zekasına uygun doğru içerikli çocuk filmleri seçmeye özen göstermeli.

Son olarak Edip Cansever’in de bir şiirinde dediği gibi “Gökyüzü gibi bir şey şu çocukluk, hiçbir yere gitmiyor.” Sizler de çocuklarınızla izlemiş olsanız bile yeniden bu güzel filmleri izleyebilirsiniz. Çocukluğunuza çocuklarınızla dönebilirsiniz. Böylelikle çocuk filmleri izlemek aynı zamanda aileyle birlikte yapılan bir etkinliğe dönüşür. Böylelikle aileyle zaman geçiren çocuklar film izleme kültürü kazanarak sinema sanatıyla tanışma fırsatı bulur. İşte çocuğunuz için önerilen 5 çocuk filmleri klasiği.

O Bir Klasik: Oz Büyücüsü

Çocuk filmleri denince ilk akla gelen şüphesiz her kuşağın çocukluğunda mutlaka izlemiş olduğu 1939 yapımı fantastik müzikal Oz Büyücüsü. Amerikan Film Enstitüsü tarafından ilan edilen Tüm Zamanların En İyi 100 Filmi içerisinde 10. sırada yer alır. Film Dorothy Gale’in ve dostlarının Oz Büyücüsüne doğru çıktığı yolculuğu ve yol boyunca yaşadıkları sıra dışı macerayı konu alır. Oz Büyücüsü konusu ve çağının teknolojisi itibarıyla zamana meydan okuyan klasikleşmiş bir film. Film sahip olmak istediğimiz özelliklerin aslında içimizde olduğunu, bize başkası tarafından verilmeyeceğini anlatır. Filmde yaşanılan zorluklar dostluk, yardımlaşma ve cesaretle çözülür. Her çocuğun izlemesi gereken bu çağını aşmış klasik çocuk filminin yaş önerisi 7 yaş ve üzeri.





Oz Büyücüsü gerçek bir klasik…

Dostluk ve Arkadaşlık: E. T.

Amerikan Film Enstitüsü’nün Sinema Tarihinin 100 İlham Verici Filmi sıralamasında 6. Sırada yer alan E. T. yine aynı enstitü tarafından ilan edilen Tüm Zamanların En İyi 100 Filmi sıralamasında da 24. sırada yer alır. 1982 yapımı E. T. ünlü yönetmen Steven Spielberg imzalı. E. T. İngilizce Extra-Terrestrial sözcüklerinin kısaltması ve Türkçe’de dünya dışı canlı anlamına geliyor. 4 Oscar ödülüne layık bulunan E. T. filmi, çocuk filmleri içerisinde klasikleşen filmler arasında. Bilim-Kurgu türünün ilk örnekleri arasında yer alan E. T. Kendisinden sonra çekilmiş pek çok filme ve diziye de ilham olmaya devam eder. Bu klasik bilim-kurgu filminin yaş önerisi 7 yaş ve üzeri. Filmde uzaylı canlı E.T. ile dünyalı erkek çocuğu Elliot arasında kurulan olağanüstü bağ ve içten arkadaşlık dokunaklı ve eğlenceli bir dille anlatılıyor. Uçan bisiklet figürüyle zihinlere kazınmış olan film bazen hiç istemesek de veda etmemiz gerektiğini çocuklarımıza öğretiyor.





E. T. Dostluğun ve arkadaşlığın güzel bir hikayesi…

Biraz Sihirbazlık ve Hayal Gücü: Harry Potter Serisi

Aynı adlı popüler bir kitap serisinden sinemaya uyarlanan Harry Potter, dünyada ve ülkemizde çocukların en sevdiği ve hayran olduğu film serilerinden biri. Ancak Harry Potter serisi konusunda ebeveynlerin göz önünde bulundurması gereken bir nokta var. Harry Potter filmlerindeki yaş sınırı Haryy Potter karakterinin büyümesiyle artıyor. Sekiz filmlik bu serinin ilk filmi 7 yaş ve üzeri için tavsiye edilirken serinin son filminin yaş sınırı 13 yaş ve üzeri. Demek ki çocuğunuz 7 yaşından itibaren aşağı yukarı her sene bir Harry Potter filmi seyredebilir. Film yakın zamanda çekildiği için çağın teknolojisinden yeterince faydalanır. Çocukların hayal gücünün gelişmesine katkı sunan bir görsellik sunar. Harry Potter kaybettiği anne ve babasından devraldığı doğal yeteneğiyle paralel evrendeki yatılı sihirbazlık okuluna kabul almış bir erkek çocuğunu anlatır. Harry Potter serisinde arkadaşlık, cesaret, paylaşma, büyüme sancıları güzel ve heyecanlı bir dille aktarılır.





Harry Potter çocuğunuzun heyecanla takip edeceği bir film serisi.

Hayallerinin Peşinden Koşan Genç Bir Kadın: Alice Harikalar Diyarında

Çocuk edebiyatının en önemli klasiklerinden biri olan Alice Harikalar Diyarında 2010 yılında Tim Burton’ın renkli bir sinema uyarlaması çekmesiyle klasikleşen çocuk filmleri arasındaki yerini aldı. Renkli kostümler ve görsel efektlerle Alice Harikalar Diyarında En İyi Yapım Tasarımı ve Kostüm Tasarımında 2 Oscar ödülüne sahip. Filmin baş kahramanı olan Alice izleyicilere sıra dışı bir dünyanın kapılarını açıyor. 1800’lü yılların sonlarında İngiltere’de yaşayan Alice babasını kaybetmiş annesiyle birlikte yaşamaktadır. Annesi Alice’i kuzeniyle evlendirmek ister. Ancak Alice kendisine dayatılan yaşamı kabul etmez. Babasının gemisiyle dünyayı gezen bir kâşif olmak istemektedir. Bir tavşan deliğinden içeri atlayarak sürprizlerle dolu bir fantezi dünyasını keşfe dalar. Film hayal kurmanın ve hayallerin peşinden gitmenin önemini vurgular. Genç kadınların kendilerine dayatılan roller yerine olmak istedikleri insana dönüşmek için mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak güçlü kadın imajının altını çizer. Bu güzel ve rengarenk filmin yaş sınırı 6 yaş ve üstü.





Alice Harikalar Diyarında filmi prenses hikayelerinden sıkılan kız çocukları için güzel bir film.

Kırmızı Balon

Oscar ödüllü Kırmızı Balon 38 dakikalık süresiyle bir kısa film olma özelliği taşıyor. 1956 yapımı film, çocuk filmleri arasında en önemli yapıtlardan biri. Yaş sınırlaması 4 yaş üstü olan bu diyalogsuz baş yapıtı izlemediyseniz mutlaka çocuğunuzla beraber izleyin. Film bir çocuğun kırmızı bir balonla kurduğu arkadaşlığı konu alıyor. Çocukluğun o güzel masumluğu ve neşesi filmi izlenmeye değer kılıyor.





Kırmızı Balon Dokunaklı bir çocuk filmi…