Cem Yılmaz'ın da rol aldığı “Deli Aşk” 10 Mart Cuma günü vizyona giriyor.

CMYLMZ Fikir Sanat & Nu Look'un yapımcılığını üstlendiği “Deli Aşk”ta birbirinden ünlü isimler filme konuk oyuncu olarak destek oldular.



Cem Yılmaz, kendi filmleri dışında yapımını üstlendiği ilk film olan “Deli Aşk”ta kendine has tedavi yöntemleri olan enteresan bir psikolog Şefik Ercan karakteri ile karşımıza çıkacak.

Senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman Kardeşler’in yazdığı filmin yönetmenliğini Murat Kaman ve Murat Dündar üstleniyor.



Maraş Dondurmacısı Ekrem’in sevdiği kız Neşe’nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda; Emrah Kaman’ın yanı sıra Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Toygan Avanoğlu, Nilperi Şahinkaya, Burak Çelik, Gülhan Tekin gibi isimler yer alırken usta iki isim Cem Yılmaz ve Zafer Algöz de filme özel performanslarıyla konuk oluyorlar.

