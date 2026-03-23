Delikanlı dizisi ne zaman başlıyor? Delikanlı dizisi konusu ve oyuncuları
2026 yılının en iddialı yapımlarından biri olmaya aday, OGM Pictures imzalı "Delikanlı" dizisinden beklenen ilk tanıtım Show TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de intikam odaklı sert hikayesiyle şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Delikanlı dizisi ne zaman başlıyor?
Dizi, son dönemin en parlayan isimlerini bir araya getiriyor:
Mert Ramazan Demir (Yusuf): İstanbul’un sert sokaklarında büyüyen, ailesini korumaya çalışan korkusuz bir delikanlı.
Melis Sezen (Hazan): Yusuf’un çocukluk aşkı; hikâyenin duygusal ve kilit karakteri.
Salih Bademci: Dizide hikâyenin çatışma noktalarında yer alacak güçlü bir karaktere hayat veriyor.
Mina Demirtaş: Genç kuşağın dikkat çeken yeteneklerinden biri olarak ana kadroda yer alıyor.
İstanbul’un kenar mahallelerinde haksızlığa boyun eğmeyen Yusuf, mütevazı bir hayat hayali kurarken kendini yeraltı dünyasının ve sınıf çatışmalarının içinde bulur. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle geri döndüğünde, kalbindeki Hazan aşkı ile "bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim" dediği intikam ateşi arasında büyük bir savaş verecektir.
Yapım: Onur Güvenatam (OGM Pictures)
Yönetmen: Zeynep Günay ve Recai Karagöz
Senaryo: Aybike Ertürk ve ekibi
Show TV tarafından yayınlanan fragmanlarda henüz net bir tarih belirtilmemiş olsa da ("Yakında" ibaresiyle duyuruldu), kulis bilgilerine göre dizinin Ramazan Bayramı sonrasında (Nisan başı) ekran yolculuğuna başlaması bekleniyor.