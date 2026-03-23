Delikanlı dizisi ne zaman başlıyor? Delikanlı dizisi konusu ve oyuncuları

İstanbul’un kenar mahallelerinde haksızlığa boyun eğmeyen Yusuf, mütevazı bir hayat hayali kurarken kendini yeraltı dünyasının ve sınıf çatışmalarının içinde bulur. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle geri döndüğünde, kalbindeki Hazan aşkı ile "bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim" dediği intikam ateşi arasında büyük bir savaş verecektir.

Yapım: Onur Güvenatam (OGM Pictures)

Yönetmen: Zeynep Günay ve Recai Karagöz

Senaryo: Aybike Ertürk ve ekibi