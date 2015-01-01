Dermot Mulroney Shameless'ın yeni sezonunda!

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Oyuncu, dizide Fiona'nın yeni müdürü olacak.

Başrollerinde William H. Macy ve Emmy Rossum’ın bulunduğu bol reytingli Shameless, 5.sezonda Crisis, New Girl, Enlightened gibi serilerden tanıdığımız Dermot Mulroney'i kadrosuna kattı.



Mulroney, Sean Pierce ismiyle karşımıza çıkacak ve her şeyi geride bırakmış eski bir serseriyi ve bağımlılıktan kurtulmaya çalışan bir müptezeli canlandıracak. Patsy's Pie fırınının işletmeciliğini alan Sean, haliyle Fiona'nın da müdürü olacak. Fiona ve Sean'nin ilişkileri ilerleyen bölümlerde yeni bir aşka doğru yelken açacak.



Shameless 5. sezonuyla 2015'in başlarında ekranlara dönmeyi planlıyor.