Diğer Yarım dizisine yeni bir oyuncu!

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Başarılı oyuncu Buket Derelioğlu dizinin yeni bölümlerinde karşımızda olacak.

Gonca Sarıyıldız, İpek Tuzcuoğlu, Orhan Kılıç, Nevra Serezli, Sait Genay ve Yamaç Telli gibi isimleri kadrosunda barındıran mahalle komedisi Diğer Yarım; kadrosuna Tatlı Kaçıklar dizisiyle büyük beğeni toplayan Buket Dereoğlu'nu kattı.



Sevilen oyuncu en son Yasak dizisinde, varlıklı bir ailenin en küçük kızı Münevver Hanım rolünde karşımıza çıkmıştı. Diğer Yarım dizisinde hangi rolde yer alacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak. Diğer Yarım, Cuma akşamları Atv'de ekranlara geliyor.