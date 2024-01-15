'Dilek Taşı' dizisi final yapıyor

Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrolünü oynadığı 'Dilek Taşı' dizisi Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. Sezona yüksek reytinglerle başlayan dizinin reytinglerinin yükselmesi için yönetmen ve senarist değişikliği de yapılmıştı.

20. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Pastel Film'in Kanal D için çektiği, 80'li yıllarda geçen etkileyici bir hikâyeyi anlatan iddialı dizi "Dilek Taşı" için final kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi, 20'nci bölümde ekrana veda edecek.

Dizide Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’a Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil gibi isimler eşlik ediyordu.