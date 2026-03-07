Doktor Başka Hayatta dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Doktor Başka Hayatta dizisi konusu ne?

Yarın akşam (8 Mart Pazar) saat 20.00'de NOW ekranlarında yolculuğuna başlayacak olan Doktor: Başka Hayatta, izleyiciler tarafından hikaye kökeniyle oldukça merak ediliyor.

Yarın akşam (8 Mart Pazar) saat 20.00’de NOW ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Doktor: Başka Hayatta, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandırıyor. İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin hikaye kökeni ve konusu hakkında detaylar şöyle:

Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Doktor: Başka Hayatta dizisi bir uyarlamadır. Dizi, İtalya’da 2020 yılında yayınlanmaya başlayan ve son 15 yılın en çok izlenen projelerinden biri olan "Doc - Nelle Tue Mani" (Doktor Senin Ellerinde) isimli tıbbi dramadan Türkiye’ye uyarlanmıştır. Orijinal yapım, dünya genelinde büyük bir başarı yakalamış ve 2025 yılındaki 4. sezonuyla etkisini sürdürmüştür.

Dizinin Konusu ve 1. Bölüm Özeti

Dizi, bir dâhiden bir hastaya dönüşen Prof. Dr. İnan Kural’ın (İbrahim Çelikkol) dramatik hikayesini merkezine alıyor:

Hafıza Kaybı: Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin dahi şefi İnan Kural, uğradığı silahlı saldırı sonrası komadan uyandığında son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamaz.

Yabancı Bir Hayat: İnan, unuttuğu bu yıllar içinde eşinden boşandığını, ailesinin dağıldığını ve meslektaşları tarafından "soğuk ve acımasız" biri olarak tanındığını dehşetle fark eder.

Yeniden Başlama: En tepeden en alta düşen İnan, bir "doktor" değil "hasta" olarak döndüğü hastanede kendini ve vicdanını yeniden bulmaya çalışır.

Elif’in Sırrı: Bu zorlu yolculukta onun en büyük destekçisi genç doktor Elif (Sıla Türkoğlu) olacaktır. Ancak Elif'in geçmişinde İnan’a dair sakladığı derin duygular ve sırlar, hikayeye farklı bir boyut katacaktır.

Doktor: Başka Hayatta, sadece başrolleriyle değil, her biri kendi hikayesiyle merak uyandıran geniş ve yetenekli oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

 