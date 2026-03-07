Doktor Başka Hayatta dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Doktor Başka Hayatta dizisi konusu ne?

Dizinin Konusu ve 1. Bölüm Özeti

Dizi, bir dâhiden bir hastaya dönüşen Prof. Dr. İnan Kural’ın (İbrahim Çelikkol) dramatik hikayesini merkezine alıyor:

Hafıza Kaybı: Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin dahi şefi İnan Kural, uğradığı silahlı saldırı sonrası komadan uyandığında son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamaz.

Yabancı Bir Hayat: İnan, unuttuğu bu yıllar içinde eşinden boşandığını, ailesinin dağıldığını ve meslektaşları tarafından "soğuk ve acımasız" biri olarak tanındığını dehşetle fark eder.

Yeniden Başlama: En tepeden en alta düşen İnan, bir "doktor" değil "hasta" olarak döndüğü hastanede kendini ve vicdanını yeniden bulmaya çalışır.

Elif’in Sırrı: Bu zorlu yolculukta onun en büyük destekçisi genç doktor Elif (Sıla Türkoğlu) olacaktır. Ancak Elif'in geçmişinde İnan’a dair sakladığı derin duygular ve sırlar, hikayeye farklı bir boyut katacaktır.