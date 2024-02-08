Dune’un başrol oyuncusu Timothée Chalamet: “En çok gurur duyduğum proje bu olabilir”

Frank Herbert'ın ünlü romanından uyarlanan ve gösterime girdiği dönemde gişe rekorları kırarak, altı Oscar Ödülü kazanan Dune filminin bir sonraki bölümü olan “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki” (Dune: Part Two) için geri sayım başladı. Devam filmi “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki”, ülkemizde 1 Mart’ta sinemalarda olacak. Filmin oyuncuları Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh ve Javier Bardem canlandırdıkları karakterler hakkında merak edilenleri yanıtladı.

“En çok gurur duyduğum proje bu olabilir”

Hayranların 60 yıldır Paul Atreides'in kehanetini gerçekleştirmeye çalışmasını beklemesinin üzerlerinde baskıya neden olduğunu belirten Timothée Chalamet, verdiği röportajda ikinci filmle ilgili şöyle konuştu: “İkinci filmde Paul’un dönüşümüne şahit olacağız. İlk filmde yarım kalan kısımları birbirine bağlanıyor. Paul’un babasını kaybetmesinin ardından ilk filmdeki çocuksu figürden çıkıp ikinci filmde hazır olsa da olmasa da olması gereken adama dönüştüğünü görüyoruz. Bu çok büyük bir baskı ama açıkçası içinde bulunduğum her şeyi seviyorum. Tüm nedenlerden dolayı en çok gurur duyduğum proje bu olabilir.”

“Emin ellerde hissettik”

Filmin başrollerinden Zendaya ise yönetmen Denis Villeneuve’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Villeneuve’in Paul ve Chani’nin romantizmini filmde çok iyi ele aldığını belirten Zendaya, “Filmin bu kadar çok içeriği kapsayabiliyor olması, izleyiciyle bağ kuran insani anları bulabilmesi çok etkileyici. Her karakterin kendi hikayesi ve anları var. Ancak Denis Villeneuve sayesinde hangi gezegende olursa olsun her şey bir şekilde insani hissettiriyor. Yoğun riskler ve genç romantizm nedeniyle sürdürülmesi zor bir denge var ama Denise bunları çok iyi uyguluyor. Bu kadar aksiyon içerisinde Paul ve Chani’nin romantizmine nasıl yer vereceğini düşünmüştük. Fakat Denise gerçekten bu hikâyeyi o kadar çok seviyor ki. Endişe ettiğim bir konuyu Denise’e sorduğumda onun çoktan bunu 10 kere düşündüğünü ve çözümünü bulduğunu fark ediyorduk. Bu da bize kendimizi emin ellerde hissetmemizi sağladı” dedi.