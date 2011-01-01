Dünyanın en uzun filmi geliyor!

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İsveçli yönetmen Anders Weberg 720 saatlik uzunluğu ile tüm zamanların en uzun filmini çekiyor.

2011 yılında 10 günlük uzunluğu ile tüm zamanların en uzun filmi Danimarka yapımı Modern Times Forever olmuştu. İsveçli yönetmen Anders Weberg bu rekoru yıkmaya hazırlanıyor.



Ambiance ismindeki film 720 saat yani tam 30 gün sürecek ve filmin tamamı 2020 yılında yayınlanacak. Filmin yönetmeni Weberg film için''birbirine geçmiş uzay ve zamanın mekanın ötesinde,gerçeküstü bir yolculuğu''diyor.Weberg filmin 72 saat süren bir fragmanını internette yayınladı. Fragman 20 temmuza kadar izlendikten sonra yayından kaldırılacak. Weberg filmin tamamını 2020'de yayınlamadan önce 7 saat 20 dakikalık ikinci fragmanı 2016'da ve 72 saatlik üçüncü fragmanı ise 2018'de yayınlayacak. Filmin yönetmeni Weberg, bu filmin kariyerindeki son film olacağını ve 2020′de tüm dünyada eş zamanlı olarak yapılacak gösterim sonrasında filmin imha edileceğini söylüyor.