Televizyon dünyası en iyilerini Los Angelas’ta 71’inci kez ödüllendirdi. Gösterişli gecenin yıldızlarını çok yakından tanıyoruz. Onlar, olağanüstü oyunculuklarıyla gönlümüze taht kuranlar. Emmy ödüllü ‘en iyi’lerin dünyasına hoş geldiniz!

Hazırlayan: Baran Alışkan



Televizyonun en prestijli etkinliği olan 71. Emmy Ödülleri, geçtiğimiz günlerde yeni sahipleriyle görkemli bir tören aracılığıyla buluştu. Los Angeles’ta bulunan Microsoft Tiyatrosu’nda gerçekleşen ‘Televizyonun Oscarları’ olarak da bilinen ödül töreni, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edildi. Şüphesiz, tüm gözler toplam 32 adaylığı bulunan fenomen dizi Game of Thrones ve ekibindeydi. Geceden -yaratıcı ödüllerle birlikte- toplam 12 ödülle ayrılan Game of Thrones, ayrıca Emmy’nin en çok ödül alan ve aday gösterilen dizisi olma özelliğini kimseye kaptırmadı. Fakat gecenin yıldızı olmayı topladıkları ödüllerle Fleabag ve Chernobyl başardı. Kesinlikle hak ettiler! Dizi oyuncuları ise henüz kırmızı halıdan itibaren medyanın ve elbette Twitter kullanıcılarının radarındaydı. Game of Thrones oyuncularının yanı sıra en çok dikkat çeken isimler Phoebe Waller-Bridge ve Zendaya olarak notlarımızın arasında kendine yer buldu. Kaldı ki Phoebe Waller-Bridge, bu ilginin haklı karşılığı olarak geceden komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kucaklayarak ayrıldı. Hem de daha önce sekiz kez bu ödülü kazanmış Julia Louis-Dreyfus’a rağmen… Tebrikler Phoebe!





Daenerys Targaryen rolüyle gönüllerde taht kuran EmIlIa Clarke, ValentIno Haute Couture elbisesiyle.





Zendaya, Vera Wang imzalı elbisesiyle oldukça çekiciydi.





Mini dizi dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu ödülü’nü kaldıran MIchelle WIllIams, LouIs VuItton elbisesiyle karşımıza çıkıyor.





Gecenin yıldızı: Phoebe Waller-BrIdge