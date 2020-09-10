BEIN CONNECT
Aldous Huxley’ın kült eseri ‘Cesur Yeni Dünya’ romanından uyarlanan diziyle ütopik bir toplumun yaşamına şahit oluyoruz. Aile, para ve tarih gibi kavramların ortadan kalktığı dünyayı bir an önce keşfedin!
BEIN CONNECT
30’lu yılların Los Angeles’ında en zorlu davaların kazananı Avukat Perry Mason’ın hikayesine konuk olacağız. Dönemin ruhunu iyi anlatan bu yapımla bir zaman yolculuğuna hazır olun.
NETFLIX
Cehennem Lordu Lucifer, Dünya’da açtığı gece kulübünde ve Los Angeles Polis Teşkilatı’nda kendi tarzında şeytanlık yapmaya devam ediyor. Fakat Lucifer, bu sezon biraz kendinde değil, yoksa kendisi değil mi demeliydik?
APPLE TV+
Bess King’in büyüleyici sesi, aşkı, aile ilişkileri ve hayallerine giden yolda başından geçenlere eşlik ediyoruz. Müziğin ritmini kalbinde hissedenler burada mı?
7 AĞUSTOS
The Night Clerk
Dram, Suç
Gölgelerin Aşkı
Fantastik, Romantik
12 AĞUSTOS
Tenet
Aksiyon, Gerilim
14 AĞUSTOS
Vahşi Dostum
Dram
21 AĞUSTOS
Antebellum
Gerilim
The Secret Garden
Fantastik, Gerilim
28 AĞUSTOS
Hadi Gidelim
Animasyon