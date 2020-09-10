Elele dergisi Ağustos ayında en beğenilen dizi ve filmleri sizler için listeledi.

BRAVE NEW WORLD

BEIN CONNECT

Aldous Huxley’ın kült eseri ‘Cesur Yeni Dünya’ romanından uyarlanan diziyle ütopik bir toplumun yaşamına şahit oluyoruz. Aile, para ve tarih gibi kavramların ortadan kalktığı dünyayı bir an önce keşfedin!





PERRY MASON





BEIN CONNECT

30’lu yılların Los Angeles’ında en zorlu davaların kazananı Avukat Perry Mason’ın hikayesine konuk olacağız. Dönemin ruhunu iyi anlatan bu yapımla bir zaman yolculuğuna hazır olun.





LUCIFER/SEZON 5





NETFLIX

Cehennem Lordu Lucifer, Dünya’da açtığı gece kulübünde ve Los Angeles Polis Teşkilatı’nda kendi tarzında şeytanlık yapmaya devam ediyor. Fakat Lucifer, bu sezon biraz kendinde değil, yoksa kendisi değil mi demeliydik?





RADIOACTIVE

LITTLE VOICE

Bilim dünyasının öncüsü, kendi döneminin asi ruhu ve dahisi Marie Curie’nin dünyayı değiştiren çalışmaları ve ilham veren gerçek yaşam öyküsüne mutlaka tanıklık etmelisiniz.





APPLE TV+

Bess King’in büyüleyici sesi, aşkı, aile ilişkileri ve hayallerine giden yolda başından geçenlere eşlik ediyoruz. Müziğin ritmini kalbinde hissedenler burada mı?





VİZYON ALARMI







7 AĞUSTOS

The Night Clerk

Dram, Suç

Gölgelerin Aşkı

Fantastik, Romantik



12 AĞUSTOS

Tenet

Aksiyon, Gerilim



14 AĞUSTOS

Vahşi Dostum

Dram



21 AĞUSTOS

Antebellum

Gerilim

The Secret Garden

Fantastik, Gerilim



28 AĞUSTOS

Hadi Gidelim

Animasyon