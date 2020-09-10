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Elele vizyon alarmı: Ağustos ayı dizi&filmleri

Elele vizyon alarmı: Ağustos ayı dizi&filmleri

Elele dergisi Ağustos ayında en beğenilen dizi ve filmleri sizler için listeledi.

BRAVE NEW WORLD

BEIN CONNECT
Aldous Huxley’ın kült eseri ‘Cesur Yeni Dünya’ romanından uyarlanan diziyle ütopik bir toplumun yaşamına şahit oluyoruz. Aile, para ve tarih gibi kavramların ortadan kalktığı dünyayı bir an önce keşfedin!

PERRY MASON



BEIN CONNECT
30’lu yılların Los Angeles’ında en zorlu davaların kazananı Avukat Perry Mason’ın hikayesine konuk olacağız. Dönemin ruhunu iyi anlatan bu yapımla bir zaman yolculuğuna hazır olun.

LUCIFER/SEZON 5



NETFLIX
Cehennem Lordu Lucifer, Dünya’da açtığı gece kulübünde ve Los Angeles Polis Teşkilatı’nda kendi tarzında şeytanlık yapmaya devam ediyor. Fakat Lucifer, bu sezon biraz kendinde değil, yoksa kendisi değil mi demeliydik?

RADIOACTIVE



AMAZON PRIME
Bilim dünyasının öncüsü, kendi döneminin asi ruhu ve dahisi Marie Curie’nin dünyayı değiştiren çalışmaları ve ilham veren gerçek yaşam öyküsüne mutlaka tanıklık etmelisiniz.

LITTLE VOICE



APPLE TV+
Bess King’in büyüleyici sesi, aşkı, aile ilişkileri ve hayallerine giden yolda başından geçenlere eşlik ediyoruz. Müziğin ritmini kalbinde hissedenler burada mı?

VİZYON ALARMI




7 AĞUSTOS
The Night Clerk
Dram, Suç
Gölgelerin Aşkı
Fantastik, Romantik

12 AĞUSTOS
Tenet
Aksiyon, Gerilim

14 AĞUSTOS
Vahşi Dostum
Dram

21 AĞUSTOS
Antebellum
Gerilim
The Secret Garden
Fantastik, Gerilim

28 AĞUSTOS
Hadi Gidelim
Animasyon

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