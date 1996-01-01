HER ŞEYİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM
NETFLIX
Iain Reid’in popüler romanından uyarlanan Charlie Kaufman’ın son filmi, Jessie’nin ilişkisine dair sorunlar yaşadığı sevgilisinin ailesiyle tanışma öyküsünü anlatıyor. Jessie, kendisi ve dünya hakkında bildiği her şeyi sorgulamaya başlıyacak ve her şeyi bitirmeyi düşünecek. Sahiden!
RATCHED
NETFLIX
Guguk Kuşu’nun Hemşire Ratched karakterinin modern yüzü Mildred, kendini işine adamış görüntüsünün ardında çalıştığı akıl hastanesinin sistemine sızmaya çalışıyor. İçindeki giderek büyüyen karanlık canavarla tanıştığınızdaysa aklınıza ilk gelecek şey ‘merhamet’ olacak.
AWAY
NETFLIX
Mars’a yolculuk edecek ilk uluslararası mürettebatın komutanı Emma Green konuşuyor: “Sıradaki ne olursa olsun, birlikte başaracağız.” Bu uzun yolculuk sırasında yıldızlara ulaşırken sevdiklerimizi arkamızda bırakmamız gerektiğini öğreneceğiz.
AİLE ŞİRKETİ
BEIN CONNECT
Hande ve Harun kardeşlerin yeni işi Hai Turizm acentesinde başından geçenlere şahitlik ediyoruz. Birbirine zıt iki karakterin ve diğer çalışanların bir arada bulunduğu acente, gerçekten de bir ‘aile şirketi’. Peki, turizm sektörü buna hazır mı?
GREATNESS CODE
APPLE TV+
Spor tarihinin yaşayan yedi ikonik sporcunun tecrübelerini, hislerini ve duygularını kendi ağızlarından dinlemek için ekran başına geçiyoruz. Usain Bolt, Alex Morgan ve Lebron James gibi yıldızların hayatı nasıl değişti? Not defterinizi yanınızdan ayırmayın.
4 EYLÜL
İkinci Görüşte Aşk
Komedi, Romantik, Dram
After: Paramparça
Romantik, Dram
11 EYLÜL
Yeni Mutantlar
Bilimkurgu, Aksiyon
The King’s Man: Başlangıç
Macera, Komedi, Aksiyon
18 EYLÜL
Scoob!
Animasyon, Komedi
Pinokyo
Fantastik
25 EYLÜL
Ormandaki Cadı
Gerilim, Korku, Gizem