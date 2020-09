Elele dergisi Eylül ayında en beğenilen dizi ve filmleri sizler için listeledi.

HER ŞEYİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

NETFLIX

Iain Reid’in popüler romanından uyarlanan Charlie Kaufman’ın son filmi, Jessie’nin ilişkisine dair sorunlar yaşadığı sevgilisinin ailesiyle tanışma öyküsünü anlatıyor. Jessie, kendisi ve dünya hakkında bildiği her şeyi sorgulamaya başlıyacak ve her şeyi bitirmeyi düşünecek. Sahiden!



RATCHED





NETFLIX

Guguk Kuşu’nun Hemşire Ratched karakterinin modern yüzü Mildred, kendini işine adamış görüntüsünün ardında çalıştığı akıl hastanesinin sistemine sızmaya çalışıyor. İçindeki giderek büyüyen karanlık canavarla tanıştığınızdaysa aklınıza ilk gelecek şey ‘merhamet’ olacak.



AWAY





NETFLIX

Mars’a yolculuk edecek ilk uluslararası mürettebatın komutanı Emma Green konuşuyor: “Sıradaki ne olursa olsun, birlikte başaracağız.” Bu uzun yolculuk sırasında yıldızlara ulaşırken sevdiklerimizi arkamızda bırakmamız gerektiğini öğreneceğiz.



AİLE ŞİRKETİ





BEIN CONNECT

Hande ve Harun kardeşlerin yeni işi Hai Turizm acentesinde başından geçenlere şahitlik ediyoruz. Birbirine zıt iki karakterin ve diğer çalışanların bir arada bulunduğu acente, gerçekten de bir ‘aile şirketi’. Peki, turizm sektörü buna hazır mı?



GREATNESS CODE





APPLE TV+

Spor tarihinin yaşayan yedi ikonik sporcunun tecrübelerini, hislerini ve duygularını kendi ağızlarından dinlemek için ekran başına geçiyoruz. Usain Bolt, Alex Morgan ve Lebron James gibi yıldızların hayatı nasıl değişti? Not defterinizi yanınızdan ayırmayın.







4 EYLÜL

İkinci Görüşte Aşk

Komedi, Romantik, Dram

After: Paramparça

Romantik, Dram



11 EYLÜL

Yeni Mutantlar

Bilimkurgu, Aksiyon

The King’s Man: Başlangıç

Macera, Komedi, Aksiyon



18 EYLÜL

Scoob!

Animasyon, Komedi

Pinokyo

Fantastik



25 EYLÜL

Ormandaki Cadı

Gerilim, Korku, Gizem