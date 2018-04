Elizabeth Mitchell, Once Upon A Time kadrosunda!

Once Upon A Time 4. sezonda yer alacak oyuncunun, hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı.

Pamuk Prenses’ten Kırmızı Başlıklı Kız’a, Külkedisi’nden Peter Pan’e birçok masal kahramanını iç içe geçmiş hikayelerle barındıran Once Upon A Time’ın; Disney animasyonu Karlar Ülkesi (Frozen)’ni 4. sezonda ekranlara getireceğini bilmeyen kalmadı.



Çoğumuzca Lost dizisinde canlandırdığı Juliet Burke karakteriyle tanınan, en son geçtiğimiz aylarda iptal edilen Revolution’da izlediğimiz, ER ve V gibi yapımlardan da hatırlanabilecek aktris Elizabeth Mitchell; fantastik dizinin kadrosuna katıldı! Frozen’ın kız kardeşlerinden Elsa’yı Georgina Haig’in, Anna’yı ise Elizabeth Lail’in canlandıracağı açıklanmıştı; dolayısıyla aktrisin hangi karaktere hayat vereceği bilinmiyor. Dizinin takipçileri, Mitchell’ı kötü bir karaktere bürünmüş olarak izleyeceğimizi düşünüyor.



ABC kanalında 2011’den beri ekranlara gelen Once Upon a Time; kadrosunda Jennifer Morrison, Ginnifer Goodwin, Lana Parrilla, Josh Dallas, Jared Gilmore, Emilie de Ravin ve Robert Carlyle gibi isimleri barındırıyor.