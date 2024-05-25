Emmy ödüllü Elisabeth Moss ile Uluslararası Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer karşı karşıya

Galata Kulesi ve köprüsü, Kapalıçarşı… İstanbul’un ikonik simgelerinin fona yerleştiği, gerilim sosunun her bölümde bir üst kademeye çıktığı soluksuz kedi-fare kovalamacasında sürpriz bir isim… Filmografisine Türkiye’den ve de dünyadan sayısız kült yapımı sığdıran, dünya arenasında pek çok film festivalinin kırmızı halısında yürüyen ve Uluslararası Emmy Ödülü’ne layık görülen Haluk Bilginer, gerilim türündeki mini dizi ‘The Veil’da izleyicileri kilit bir rolle selamlayacak.





Emmy ödüllü Elisabeth Moss’un başrolünde yer aldığı dizide Bilginer’in ünlü oyuncuyla karşılıklı sahnesi tanıtımla birlikte kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Galata Kulesi’nden Eyfel Kulesi’ne ve Londra’daki Big Ben’e uzanan yolculukta iki kadının arasındaki yalanlar ve gerçekler üzerine kurulu ölümcül bir oyuna izleyiciler tanıklık edecek. Birinin büyük bir sırrı varken, diğeri ise bu sırrı ifşa etmek ve yüzlerce insanın hayatını kurtarmak için bu yolculuğa çıkacak.





İlk üç bölümünü, ‘Killing Eve’, ‘Dracula’ ve ‘Penny Dreadful’ gibi iddialı yapımların bölümlerini de yöneten Damon Thomas’ın yönettiği, yaratıcı ve yapımcılığını ise ‘Taboo’, ‘Peaky Blinders’ ve ‘Great Expectations’ gibi yapımlara imza atan Steven Knight’ın üstlendiği ‘The Veil’, 6 bölümüyle birden aynı anda 29 Mayıs’tan itibaren sadece Disney+’ta seyredilebilecek.