Anasayfa Plus Sinema & Televizyon Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı: Eşref ile Nisan arasında büyük gerilim!
Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı: Eşref ile Nisan arasında büyük gerilim!
Kanal D’nin Çarşamba akşamlarını sürükleyici hikâyesiyle domine eden dizisi Eşref Rüya, 11 Mart tarihinde yayınlanacak 36. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.
1 / 6
Tims&B imzalı yapım, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in güçlü performanslarıyla bu hafta duygusal bir fırtınanın ortasına dalıyor.
2 / 6
Fragmanın en çok konuşulan anı, Nisan’ın bir televizyon programına konuk olması ve burada Eşref ile olan ilişkisine dair gelen doğrudan sorular karşısında zor anlar yaşaması.
3 / 6
Nisan’ın kamuoyu önünde vereceği cevaplar, sadece kendi geleceğini değil, Eşref ile aralarındaki zaten pamuk ipliğine bağlı olan bağı da derinden etkileyecek gibi görünüyor.
4 / 6
Eşref, Nisan'ı karanlık dünyasından uzaklaştırıp kalbinden söküp atabilecek mi? Fragmandaki o derin sessizlikler, karakterin iç dünyasındaki büyük savaşı işaret ediyor.