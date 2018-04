Disney Channel, pazartesi ve cuma akşamları saat 19.45’te tüm sinema tutkunlarını ekran başına topluyor!

Ekim ayı boyunca Disney Channel, cuma akşamları Acemi Prenses ve Bebek Bakıcısının Maceraları gibi birbirinden eğlenceli filmler ile tüm aileyi bir araya getirirken; pazartesi akşamları da Narnia Günlükleri: Aslan Cadı ve Dolap, Büyük Hazine: Sırlar Kitabı ve Sihirli Dağ gibi macera dolu filmlerle renkleniyor.

Beyaz perdenin en sevilen Disney filmleri cuma ve pazartesi akşamları tüm sinemaseverlerle Disney Channel ekranlarında bir araya getiriyor. Disney Channel, Ekim ayı boyunca cumaları “Aile Sineması Akşamı”, pazartesileri ise “Macera Filmleri Akşamı”yla tüm aileleri evde sinema keyfi sürmeye davet ediyor.



Her Pazartesi macera filmleri

Uyduda her zaman şifresiz yayınlanan Disney Channel Macera Filmleri Akşamı’da ilk olarak 3 Ekim Pazartesi akşamı; eski ABD başkanlarından Abraham Lincoln’e suikast düzenleyen John Wilkes Booth’un günlüğünden kaybolan sayfaların çevresinde dönen bir hikayenin ele alındığı ve başrolde Nicholas Cage’in yer aldığı “Büyük Hazine: Sırlar Kitabı” filmine yer veriyor.

Takip eden haftalarda ise taksici Jack’in arabasına Sara ve Seth adlı iki kardeşi alması ve sonrasında gelişen olayların anlatıldığı “Sihirli Dağ” 10 Ekim’de; görme bozuklukları olan ancak gözlük takmaya kesinlikle yanaşmaması nedeniyle sürekli zor anlar yaşayan Mr. Magoo’nun en son macerasının anlatıldığı “Bay Şeşibeş” 17 Ekim’de yayınlanacak. Disney Channel; 24 Ekim’de 2’inci Dünya Savaşı’nda ailelerinden ayrı düşerek ülkelerine gönderilen Peter, Susan, Edmund ve Lucy’nin bir gardrobun içinden kendilerini Narnia isimli mistik ülkede bulmalarıyla başlarına gelen maceraları anlatan “Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap” filmine; son olarak 31 Ekim’de ise Afrika’da küçük bir kız ile sevgi dolu bağ kuran Joe adlı gorilin şehre getirildiğinde yaşadıklarını aktaran “Koca Bebek Joe” filmine yer verecek.

Ekim ayı Aile Sineması Akşamları Anne Hathaway’in başrolünde olduğu “Acemi Prenses” ile başlıyor...

Aile Sineması Akşamı’nda ekim ayı; 15 yaşındaki Mia’nin sıradan bir hayat sürerken adını duymadığı bir ülkenin prensesi olmak üzere acilen tahta geçmek zorunda kalmasını ve alımlı bir kız olma yolunda yaşadıklarını anlatan “Acemi Prenses” ile 7 Ekim’de başlayacak. Disney Channel’da 14 Ekim’de, sahiplerine kavuşmak için Amerika’yı boydan boya geçen iki köpek ve bir kedinin hikâyesini anlatan “Yuvaya Dönüş”; 21 Ekim’de yine aynı üçlünün mahsur kaldıkları San Francisco Uluslararası Havalimanı’ndan sahiplerini bulmak için Kanada’ya yolculuklarına yer veren “Yuvaya Dönüş 2” ve son olarak da 28 Ekim’de büyük şehre kaçan çocuğun peşine düşen birbirine rakip iki bebek bakıcısının maceralarını anlatan “Bebek Bakıcısının Maceraları” yayınlanacak.

“Aile Sineması Akşamı” her Cuma saat 19.45’te uyduda her zaman şifresiz yayınlanan Disney Channel’da çocuklar ve aileleri bekliyor. “Macera Filmleri Akşamı” her Pazartesi saat 19.45’te Disney Channel’da tüm sinemaseverleri bekliyor.