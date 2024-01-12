Funda Eryiğit ve Mehmet Günsür’lü ‘Kül’ filminden ilk fragman
Netflix, başrollerinde Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Kül dizisinin ilk fragmanını paylaştı.
Netflix yeni bir filmi izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Erdem Tepegöz'ün yaptığı, senaryosunu Erdi Işık'ın yazdığı Kül filminden ilk fragman yayınlandı. Kül, 9 Şubat’ta Netflix kütüphanesinde yerini alacak.
KÜL FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gökçe kendi yaşamında kaybettiği heyecanı eşi Kenan’ın sahibi olduğu yayınevine gelen kitaplardan Kül’ün hikayesinde bulur. Peşine takıldığı bu gizemli hikaye, Gökçe’ye uzun zamandır hissedemediği duyguları yeniden yaşatırken, Kenan ile sahip oldukları mutlu aile tablosunun kısa sürede paramparça olmasına neden olur.
KÜL FİLMİ OYUNCULARI
Ay Yapım imzalı Kül filminin oyuncuları arasında Funda Eryiğit, Alperen Duymaz, Mehmet Günsur ve Gökçe Eyüboğlu yer alıyor.