Galip Derviş’de iki sürpriz oyuncu!

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Beğeniyle izlenen komedi polisiye dizisi “Galip Derviş”in 13 Nisan'da yayınlanacak yeni bölümüne iki sürpriz isim konuk oluyor

Kanal D’nin, yapımcılığını Barakuda Filmin gerçekleştirdiği, başrollerini Engin Günaydın, Algı Eke, Ersin Korkut ve Orhan Güner’in paylaştıkları beğeniyle izlenen komedi polisiye dizisi “Galip Derviş”in 13 Nisan akşamı ekrana gelecek olan bölümüne Turgut Tunçalp ve Simge Selçuk konuk oluyor. Bu hafta Derviş’in karşısına ona lise yıllarını dar eden arkadaşı pehlivan lakaplı Musa çıkıyor. Eşi Gönül’ün kendisini aldattığını düşünen Musa, Derviş’ten gerçeği öğrenmek için yardım ister. Okul yıllarının intikamını almak isteyen Derviş işi alır. Eşinin kendisini aldattığını gösteren fotoğrafların eski bir makinadan çıkmasından dolayı inanmak istemez. Aynı gece Gönül ile birlikte görünen adam ölünce ortalık iyice karışır. Turgut Tunçalp, Pehlivan Musa Kilimder; Simge Selçuk ‘da eşi Gönül Kilimder olarak karşımıza çıkacak. Sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Galip Derviş 13 Nisan Pazar saat 23:00’de Kanal D’de...