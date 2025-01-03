Gassal 2. sezon fragmanı yayınlandı! Hande Soral ve Bayhan kadroya dahil oldu

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayımlanan, "Ölünce beni kim yıkayacak?" gibi sıra dışı tanıtımlarıyla dikkat çeken Gassal dizisi ilk sezonuyla büyük yankı uyandırdı.

Gassal, cenaze yıkayıcı olarak çalışan genç bir adam olan Baki’nin, kendini toplumdan izole eden yaşam tarzını sorgulaması ve hayatını değiştirmeye karar vermesini konu alıyor.

Dizinin birinci sezonu yayınlandıktan sonra gerek müzikleri gerekse sosyal medya etkileşimleriyle gündeme oturdu. Özellikle duygu yüklü sahneleriyle dikkat çeken dizi, hem sosyal medyada hem de dijital platformda rekor izlenme sayıları elde ediyor.

Gassal 2. sezon fragmanı yayınlandı

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal dizisinin ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı. 2. sezon çekimleri tamamlanan diziye Hande Soral kadın gassal olarak katıldı.

Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gassal 2. sezonda; Hande Soral ve Bayhan kadromuza katıldı. Ekibimize hoş geldiniz." ifadelerine yer verildi.

Gassal 2. sezon fragmanı