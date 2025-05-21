Gassal 2. sezon ne zaman? Yayın tarihi bu fragmanla duyuruldu

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, kara mizah ve dramı ustalıkla harmanlayan Gassal dizisi ilk sezonu “Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusuyla izleyicileri derin bir yolculuğa çıkarmıştı. Gassal, yayınlanmasının ardından büyük bir ilgi görmüştü.

Tabii’nin fenomen dizisi Gassal 2. sezonuyla geri dönüyor. Gassal 2. sezon 24 Mayıs Cumartesi günü tabii platformunda başlayacak. Selçuk Aydemir’in yönettiği ve Sümeyye Karaarslan’ın senaryosunu kaleme aldığı dizi, Gassal 2 sezon hikayesi ile kaldığı yerden devam edecek. Baki’nin hayatı sorgulayışı ve kadın gassalların yaşamını bu kez seyirci ile buluşacak.

Gassal 2. sezon ilk sahnesi izleyenlere farklı duygular yaşatıyor. Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakteri, kardeşinin ölümü üzerine kalan üç yeğeni ile parkta görülüyor. Baki, çocukları eve gitmeye ikna ederken bir kadının "Bakamayacaksan doğurmayacaksın işte" sözüne "Peki bakabilsem doğurabiliyor muyum sence?" şeklinde cevap veriyor.

GASSAL 2 SEZON OYUNCU KADROSU

Gassal 2 sezon yeni bölümlerinde yer alacak oyuncuların tam listesi:

Ahmet Kural

Hande Soral

Serhat Kılıç

Bayhan Gürhan

Sibel Aytan

Muharrem Türkseven

Ezgi Özyürekoğlu

Serkan Ercan