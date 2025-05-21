Gassal 2. sezon ne zaman? Yayın tarihi bu fragmanla duyuruldu
TRT'nin dijital platformu Tabii'de izlenme rekorları kıran “Gassal” dizisi, 2. sezonuyla geri dönüyor. Selçuk Aydemir’in yönettiği ve Sümeyye Karaarslan’ın senaryosunu kaleme aldığı dizinin 2. sezon tarihi yayınlanan fragmanla duyuruldu.
Özge Çolak
Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, kara mizah ve dramı ustalıkla harmanlayan Gassal dizisi ilk sezonu “Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusuyla izleyicileri derin bir yolculuğa çıkarmıştı. Gassal, yayınlanmasının ardından büyük bir ilgi görmüştü.
Tabii’nin fenomen dizisi Gassal 2. sezonuyla geri dönüyor. Gassal 2. sezon 24 Mayıs Cumartesi günü tabii platformunda başlayacak. Selçuk Aydemir’in yönettiği ve Sümeyye Karaarslan’ın senaryosunu kaleme aldığı dizi, Gassal 2 sezon hikayesi ile kaldığı yerden devam edecek. Baki’nin hayatı sorgulayışı ve kadın gassalların yaşamını bu kez seyirci ile buluşacak.
Gassal 2. sezon ilk sahnesi izleyenlere farklı duygular yaşatıyor. Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakteri, kardeşinin ölümü üzerine kalan üç yeğeni ile parkta görülüyor. Baki, çocukları eve gitmeye ikna ederken bir kadının "Bakamayacaksan doğurmayacaksın işte" sözüne "Peki bakabilsem doğurabiliyor muyum sence?" şeklinde cevap veriyor.
GASSAL 2 SEZON OYUNCU KADROSU
Gassal 2 sezon yeni bölümlerinde yer alacak oyuncuların tam listesi:
Ahmet Kural
Hande Soral
Serhat Kılıç
Bayhan Gürhan
Sibel Aytan
Muharrem Türkseven
Ezgi Özyürekoğlu
Serkan Ercan