Gizemli Gerçek, 20 Kasım'da vizyona girecek

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Gerçek en beklenmeyen yerde gizlidir...

Oscar ödüllü Nicole Kidman, Julia Roberts ve Oscar adayı, BAFTA ödüllü Chiwetel Ejiofor’un başrollerinde yer aldığı Secret In Their Eyes/Gizemli Gerçek filmi çarpıcı ve dokunaklı hikâyesiyle; adalet, annelik ve intikam konularını ustalıkla ele alıyor. Filmde Bölge Savcılığı dedektifi Jess Cobb (Julia Roberts), FBI dedektifi Ray Kasten (Chiwetel Ejiofor) ve Bölge Savcısı Yardımcısı Claire Sloan (Nicole Kidman) yükselen yıldızlardır ve 11 Eylül saldırıları sonrası Los Angeles'ta kurulan anti-terör özel ekibine seçilmişlerdir. Ray ve Jess bir cinayet mahallini soruşturmaya gittiklerinde, akla gelmez bir şeyle karşılaşırlar: Maktul, Jess'in kızı Caroline'dır. Ray ve Jess, katili adalete teslim etmek için Claire'le güç birliği yapar. Ama şüpheli, koruma altında olan ve serbest bırakılan bir federal tanık çıkınca görevleri acımasız bir gerçekle karşı karşıya kalır.



13 yıl sonra, hayatlarına normal bir şekilde devam etme çabalarına rağmen Ray, Claire ve Jess, hâlâ iyileşmeyen yaralar taşımaktadırlar. Ama Ray, yeni bir ipucu ortaya çıkarınca Los Angeles'a döner ve Claire'i dosyayı yeniden açmak için ikna etmeye çalışır. Duygusal konuları yeniden açma riskiyle karşı karşıya olsalar da, Jess'in hayatı, 10 yılı aşkın bir süredir resmen durmuş gibidir. Ray'in Claire'e duyduğu ilgi hiç geçmemiştir. Katilin peşine düşmek için güç birliği yaparlar. Bu kez, Caroline'ın vahşi cinayetinin intikamını almak için sorunları kendileri çözmeye karar verirler. Ama hiçbiri bu insan avının ardındaki şoke edici sırra, intikam ve adaletin duygusal bedeline hazırlıklı değildir.



2010 yılında En İyi Yabancı Film Oscar Ödülü'nü alan, Juan Jose Campanella'nın yönetmenliğini üstlendiği “El Secreto de Sus Ojos” filminden uyarlanan filmin yönetmeni Billy Ray. Matt Jackson ve Mark Johnson'ın yapımcılığını üstlendiği gerilim-gizem türü filmin oyuncu kadrosunda; Nicole Kidman, Julia Roberts ve Chiwetel Ejiofor var.