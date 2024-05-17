‘Zamanın Kapıları’ dizisinin lansmanı yapıldı! Ne zaman yayınlanacak?
Başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç’in yer aldığı Zamanın Kapıları dizisinin lansmanı dün gerçekleştirildi. Peki ‘Zamanın Kapıları’ dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman yayınlanacak?
TOD’un merakla beklenen yeni ORIGINALS dizisi Zamanın Kapıları’nın lansmanı dün akşam gerçekleştirildi.
‘Zamanın Kapıları’ ne zaman yayınlanacak?
Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu ve senaryosunda Büşra Cebe imzasını taşıyan Zamanın Kapıları, 23 Mayıs tarihinde Türkiye ile aynı anda Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yayına girecek.
‘Zamanın Kapıları’ konusu
Tam bir bilgisayar dehası olan Sinan’ın (Birkan Sokullu) sahip olduğu olanaklara rağmen, mümkün olduğunca insanlarla iletişim kurmadan, asosyal bir hayat sürerken Türkiye'nin en büyük iş adamlarından birinin ilgi çekici güzellikteki kızı, Nevra (Esra Bilgiç) ile yolları kesişince geçmişin kapıları bir bir açılır. Ortaya dökülen sırlarla, Nevra da kendi gerçekliğiyle buluşur. Birlikte köklerine doğru, gerilim dolu bir yolculuğa çıkarlar. Yaşayacakları yüzleşme ve tutkulu aşk beraberinde birçok felaketi ve ölümü getirecektir.
Zamanın Kapıları oyuncuları
er bölüm izleyiciye merak unsuru yüksek bir hikaye sunacak dizinin kadrosunda; Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran, Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Enes Külahçı, Elçin Zehra İrem gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.