Gönül Dağı bu hafta var mı? 21 Mart TRT yayın akışı
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe denk gelen 21 Mart 2026 Cumartesi akşamı, televizyon kanalları bayram stratejileri doğrultusunda farklı yayın akışları hazırladı. Birçok dizi "bayram arası" verirken, bazı yapımlar izleyiciyi yalnız bırakmıyor. Peki Gönül Dağı bu hafta var mı? 21 Mart TRT yayın akışı
Ramazan Bayramı tatili (20-22 Mart 2026) nedeniyle televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti. Birçok yapım "bayram arası" verirken, bazı diziler yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Gönül Dağı (TRT 1): Bayramın ikinci gününde izleyicisine müjdeyi verdi. Sevilen dizi, 210. bölümüyle (yeni bölüm) saat 20.00'de ekranda olacak.
Bozkırda bayram heyecanının yaşanacağı bu bölümde, kadroya yeni dahil olan Hülya Şen de ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
Son bölümde neler oldu?
TVR ile ilgili seminerlere katılan Taner ve Selma, Divane’nin kaybolduğu haberiyle panikle kasabaya geri döner. Selma, babasının kaybolmasından dolayı kendini suçlar. Divane bulunacak mıdır?