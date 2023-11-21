Gupse Özay imzalı 'Lohusa' filminden ilk teaser yayınlandı
Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolde oynadığı "Lohusa"dan ilk tanıtım geldi. Film, 19 Ocak 2024'te vizyona girecek.
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı, Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini yaptığı ve Muzaffer Yıldırım'ın yapımcılığını üstlendiği başrolünde yer aldığı "Lohusa" filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.
LOHUSA FİLMİ KONUSU
Film, bir anne ve babanın doğumdan sonraki 40 günlük sürecini konu ediniyor.
LOHUSA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Yapımcılığını NuLook'un üstlendiği film, 19 Ocak 2024'te vizyona girecek.
LOHUSA FİLMİ OYUNCU KADROSU
"Lohusa"nın oyuncu kadrosunda Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturuyor.