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Hadise'nin başrolünde oynadığı Esas Oğlan dizisinden ilk kareler
Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı 'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı. Diziden ilk kareler paylaşıldı.
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Kariyerinde ilk kez bir dizide oynayan Hadise'nin oyunculuğu merak edilirken dizinin yakın zamanda yayınlanacağı bilgisi geldi.
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ESAS OĞLAN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, aşk hayatı yolunda çeşitli sorunlar yaşayan iki kadının, aradıkları “esas oğlan”ı bulma yolunda yaşadıkları maceraları konu alıyor.
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Oyuncu Ceren (Hadise) iflah olmaz bir romantik; risk analisti Selma (Seda Bakan) da insanı yoracak kadar gerçekçi biridir. Ceren’in doğru erkeği bulmak için mantıklı düşünmeye, Selma’nın ise duygularını serbest bırakmaya ihtiyacı vardır. İlişkilere bambaşka açılardan bakan ve zıt karakterde olan bu iki kadın bir karar verir ve hikâye işte tam bu noktada başlar.
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İşte diziden yayınlanan fotoğraflar...